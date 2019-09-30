30 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) bu yıl mezun olan Halit Ayar, 7 Eylül 2019'da iki arkadaşıyla Taksim’de ellerinde kırık şişe ve bıçakla para isteyen iki kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Bıçakla yaralanan Halit Ayar hayatını kaybetmişti.
İDDİANAME HAZIRLANDI
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murathan Bacara tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında bir suçu işleyememekten dolayı duydukları infialle "Kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Şüpheliler hakkında ayrıca Halit Ayar'ın iki arkadaşına karşı da ayrı ayrı "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli yağma teşebbüs" suçundan toplam 48 yıl 6 aydan 73 yıla kadar hapisleri talep edildi.
TUTUKLANMIŞLARDI
Şüphelilerden Emra Yaşar ifadesinde, Kırıkkale Cezaevi'nde mahkum olduğunu belirterek "Taksime çıkıp alkol aldık. Erhan ile onların tartıştığını gördüm. Ayırmak için yanlarına gittim. Onlar yanlış anlayıp, bana vurmaya başladılar. Onları korkutmak için bıçağı salladım. İçkiliydim. Ayırmaya giderken bana vurdular. Çok üzgünüm. Serbest kalmak istiyorum" demişti. Şüpheli Erhan Kurdal ise ifadesinde "Arkadaşımla gündüz buluşup dışarı çıkmıştık. Böyle bir olay gerçekleşti. Pişmanım. Ben de silah yoktu. O kişinin bıçaklandığını görmedim. Daha sonra memur arkadaşlardan öğrendim bıçaklandığını. Alkollüydük. Mevzu neden çıktı onu dahi bilmiyorum. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Arkadaşım kaçınca karşı taraf kalabalık olduğu için tek kalmamak için ben de kaçtım" demişti.
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