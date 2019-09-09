İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince saldırıya uğramıştı.

Bıçaklı saldırıda Halit Ayar hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralanmıştı. Olayla ilgili olarak E.Y. (27),E.K (27) dün gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Ayar'ın öldürüldüğü olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde gencin şüphelilerle konuştuğu, bıçak çeken kişiyi görünce kaçmaya başladığı anlar yer aldı. Suç makinesi zanlıların peşini bırakmadığı genç kaçarken metro girişinde yere düşüyor.

OLAYLA İLGİLİ YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN SABIKASI BOZUK

Halit Ayar'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli kişilerin sabıkalarının oldukça bozuk olduğu ortaya çıktı.

Emniyet'ten edinilen bilgilere göre gözaltına alınan ve Halit Ayar'ı bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden E.Y'nin iki gez yağma ve gasp, 6 kez kasten yaralama, 4 kez uyuşturucu madde kullanımından gözaltına alınma, 4 kez hırsızlık ve 1 kez güveni kötüye kullanmadan suç işlediği belirtildi.

UYUŞTURUCU MADDEDEN KASTEN ADAM YARALAMAYA

Diğer şüpheli E.D'nin ise sabıkasında benzer suç kayıtlarına rastlandı. E.D şimdiye kadar 3 kez kasten ada yaralama, 6 kez uyuşturucu madde kullanma ve 1 adet görevi yaptırmamak için direnmeyle ilgili işlem gördüğü kaydedildi.

CİNAYETE GİDEN YOLDA İHMAL Mİ VAR?

Şüphelilerden birinin cezaevinden bir hafta izinli çıktığı ortaya çıkı. Zanlıların kabarık suç sicilleriyle serbestçe dolaşması da tepkilere yol açtı. Şimdi cinayete giden yolda ihmallerin olup olmadığı tartışılıyor. Hukukçular Prof. Dr. Ersan Şen ve Prof. Mehmet Ruşen Gültekin Habertürk TV ekranlarında konuyla ilgili görüşlerini açıkladı