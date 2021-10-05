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Üniversiteli Ali'nin ölümünde yeni gelişme! SDÜ'den açıklama

Isparta'da, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) diş hekimliği öğrencisi Ali Sinan Cirit'in (19), üniversite yerleşkesinde, yemekhane inşaatı için açılan 7 metre derinliğindeki temel çukuruna düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili adli ve idari inceleme ve soruşturma sürecinin başlatıldığı açıklandı

05.10.2021 - 12:04 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Üniversiteli Ali'nin ölümünde yeni gelişme - Isparta haberleri
Üniversiteli Ali'nin ölümünde yeni gelişme!
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DHA

Isparta'da yaşanan olay, 29 Eylül akşamı SDÜ'nün doğu yerleşkesinde meydana geldi. Yerleşkeden konakladığı yurda doğru giden Ali Sinan Cirit, dengesini kaybedip yemekhane inşaatı için açılan, beton dökülmeye hazır, 7 metre derinliğindeki temel çukuruna düştü.

ERTESİ GÜN İŞÇİ BULDU

Bir gün sonra sabah saatlerinde inşaat alanına gelen işçilerden biri, yerde hareketsiz yatan Cirit'i görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Cirit'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ali Sinan Cirit'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Cirit'in cenazesi, daha sonra ailesi tarafından Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine götürülerek toprağa verildi.

İDARİ İNCELEME, SORUŞTURMA SÜREÇLERİ BAŞLADI

Olayla ilgili dün akşam saatlerinde SDÜ'nün sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yapıldı. 'Kamuoyuna duyuru' başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Öğrencimiz Ali Sinan Cirit'in vefatıyla ilgili adli ve idari inceleme, soruşturma süreçleri başlamış bulunmaktadır. Üniversitemiz MOBESE sisteminden elde edilen tüm kamera görüntüleri adli ve idari mercilerle paylaşılmıştır. Süreç üniversitemiz tarafından hassasiyetle ve dikkatle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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