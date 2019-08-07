Son dakika haberine göre, Üniversite kayıt tarihleri açıklandı. Tercihleri doğrultusunda bir programa kayıt hakkı kazanan öğrenciler belirtilen tarihler arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt belgeleri neler? İşte üniversite kayıtlarına dair detaylar...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlem süreci için son gün 23 Ağustos 2019 olduğunu söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar, "YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır" dedi.

Belirtilen son günden sonra kayıt alınamayacağının altını çizen Uçar, "Bizleri tercih eden adaylarımızı 19-23 Ağustos tarihleri arasında üniversitemize bekliyoruz. Kayıt işlemleri için özel danışmanlarımızın yer alacağı kayıt bürolarında adaylarımıza yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.),

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge,

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.