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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Üniversite çatısında yangın! | Son dakika haberleri

        Üniversite çatısında yangın! Binanın kubbesi zemine düştü

        İstanbul Üsküdar'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatısında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, tarihi binanın kubbesi alevlerin etkisiyle düşerek parçalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 14:06 Güncelleme: 10.07.2024 - 14:28
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        Üniversite çatısında yangın!
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        Üsküdar'daki, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ait 3 katlı binanın çatı katındaki tadilat sırasında yangın çıktı.

        DHA'nın haberine göre itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangın, saat 13.00 sıralarında, Üsküdar'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ait 3 katlı binada çıktı.

        İddiaya göre; binadaki tadilat sırasında, çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

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        Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Soğutma ve duman tahliye çalışmaları sürüyor.

        BİNANIN KUBBESİ ZEMİNE DÜŞTÜ

        AA'da yer alan habere göre itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında alevlerin etkisiyle binanın kubbesi zemine düştü. Ekipler, parçalara ayrılarak yanmaya devam eden kubbedeki alevleri söndürdü.

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