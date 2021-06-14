Ukrayna NATO'ya katılıyor!

Son dakika bilgilerine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak almayı kabul ettiğini açıkladı.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2021
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile NATO zirvesi öncesi telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, NATO üyelerinin Ukrayna'yı somut kararlarla desteklemesinin zamanı olduğunu belirtti.
Zirve öncesi Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin açık bir perspektifin önemini vurguladığını aktaran Zelenskiy, ayrıca savunma alanında iş birliğini de görüştüklerini dile getirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'dan Ukrayna'ya NATO askeri ittifakına katılma planı verme konusunda net bir "evet" veya "hayır" cevabı istediğini söyledi.
Reuters, Associated Press ve Agence France-Press ile ortak bir röportajda Zelenskiy, Biden'ın bu hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Ukrayna'yı bir pazarlık aracı olarak kullanmayacağına dair güvence aldığını söyledi.
ABD'yi Ukrayna'ya ekonomik destek sağlamaya çağıran Zelenskiy, hem Biden'ı hem de Uluslararası Para Fonu'nu (IMF),"haksız" reform talepleri koymadan önce Ukrayna'nın sorunlarını anlamaya çağırdı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin hareketiyle yeniden tırmanmaya başlayan Ukrayna-Rusya gerilimi nedeniyle NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüşmüştü.
Görüşme sonrasında Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin Ukrayna'nın ittifaka üye olma isteğini dile getirerek NATO'dan bir üyelik planı hazırlamasını talep ettiği belirtilmişti.
Zelenskiy NATO üyeliğinin Rusya'ya verilmiş gerçek bir mesaj olacağını ifade ederek, "NATO, Donbass'taki savaşı sona erdirmenin "tek yolu"." ifadelerini kullanmıştı.
Kremlin'den yapılan açıklamada ise Ukrayna'nın NATO üyeliğinin durumu yalnızca "kötüleştireceği" belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!