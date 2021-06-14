Ukrayna NATO'ya katılıyor!

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Son dakika bilgilerine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak almayı kabul ettiğini açıkladı.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ JOHNSON İLE GÖRÜŞTÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile NATO zirvesi öncesi telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, NATO üyelerinin Ukrayna'yı somut kararlarla desteklemesinin zamanı olduğunu belirtti.

Zirve öncesi Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin açık bir perspektifin önemini vurguladığını aktaran Zelenskiy, ayrıca savunma alanında iş birliğini de görüştüklerini dile getirdi.

ZELENSKIY'DEN BIDEN'A: EVET YA DA HAYIR DE

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'dan Ukrayna'ya NATO askeri ittifakına katılma planı verme konusunda net bir "evet" veya "hayır" cevabı istediğini söyledi.

Reuters, Associated Press ve Agence France-Press ile ortak bir röportajda Zelenskiy, Biden'ın bu hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Ukrayna'yı bir pazarlık aracı olarak kullanmayacağına dair güvence aldığını söyledi.

ABD'yi Ukrayna'ya ekonomik destek sağlamaya çağıran Zelenskiy, hem Biden'ı hem de Uluslararası Para Fonu'nu (IMF),"haksız" reform talepleri koymadan önce Ukrayna'nın sorunlarını anlamaya çağırdı.

ZELENSKIY-STOLTENBERG GÖRÜŞMESİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin hareketiyle yeniden tırmanmaya başlayan Ukrayna-Rusya gerilimi nedeniyle NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüşmüştü.

Görüşme sonrasında Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin Ukrayna'nın ittifaka üye olma isteğini dile getirerek NATO'dan bir üyelik planı hazırlamasını talep ettiği belirtilmişti.

Zelenskiy NATO üyeliğinin Rusya'ya verilmiş gerçek bir mesaj olacağını ifade ederek, "NATO, Donbass'taki savaşı sona erdirmenin "tek yolu"." ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise Ukrayna'nın NATO üyeliğinin durumu yalnızca "kötüleştireceği" belirtildi.