Ukrayna açıkladı! "4. Generali öldürdük!"

İHA

Son dakika haberine göre Rusya'nın, Ukrayna'ya başlattığı işgal harekatında 3 hafta geride kalırken çatışmaların arttığı ve insanlık dramının yaşandığı Mariupol kentinden önemli bir haber geldi.

TÜMGENERALİN ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLADILAR

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, Telegram hesabından yaptığı açılamada, Ukrayna kuvvetlerinin ülkenin güneydoğusunda yer alan Mariupol kentindeki yoğun çatışmalar sırasında Rus Tümgeneral Oleg Mityaev'i öldürdüğünü ifade etti.

ÖLDÜRÜLEN GENERAL 4'E YÜKSELDİ

Gerashchenko, 46 yaşındaki OlegMityaev'in, 150. Motorlu Tüfek Tümeni'ni komuta ettiğini belirterek, generalin fotoğrafını da yayınladı. Ukrayna'ya göre savaşta öldürülen Rus generallerin sayısı 4'e yükseldi.