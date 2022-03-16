Ermenistan'dan Türkiye açıklaması!

Son dakika haberler... Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Antalya Diplomasi Forumu 2022'ye (ADF) katılan Mirzoyan, önemli açıklamalarda bulundu.
"KARŞILIKLI ÖZEL TEMSİLCİLER ATANDI"
AA'da yer alan son dakika haberine göre geçen aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın iki ülke arasında müzakere başlatmaya hazır olduğuna yönelik açıklamalar yaptığını hatırlatan Mirzoyan, karşılıklı özel temsilciler atandığını belirtti.
"ÖN KOŞULSUZ MÜZAKERE İÇİN BİR ARAYA GELDİLER"
Mirzoyan, ilişkileri tam normalleştirmek amacıyla ön koşulsuz müzakereler için özel temsilcilerin sırasıyla Moskova ve Viyana’da bir araya geldiğini de anımsattı.
"ERMENİSTAN SINIRLARI AÇMAYA HAZIR"
Antalya Diplomasi Forumuna katılımını da değerlendiren Mirzoyan, "Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin Türkiye ile ilişkilerin tamamen normalleşmesine ve bölgede barışçıl ve sürdürülebilir kalkınma çağının açılmasına yönelik siyasi iradesini bir kez daha tekrarlamak üzere Antalya Diplomatik Forumu'na katılmak için Antalya'yı ziyaret ettim" dedi.
Mirzoyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin seyrine yönelik ise şunları kaydetti:
"SOMUT ADIMLAR ATMAKTAN ÇEKİNMEMELİYİZ"
"Genel olarak pozitif. Ermenistan, Türkiye’yle diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırları açmaya hazır. Süreci bu amaca götürecek siyasi bir iradenin olduğunu Türk mevkidaşımdan da duymak beni mutlu etti. Hızla değişen dünyada somut adımlar atmaktan çekinmememiz gerektiğine inanıyorum."
"SINIRLARIN AÇILMASI POZİTİF ETKİ YAPACAKTIR"
İki ülke halkının İstanbul-Erivan arası direkt uçuşlarından faydalandığını belirten Mirzoyan, sınırların açılmasına yönelik ise "Sınırların açılması, iki ülke arasındaki bağlantısallığa, ticari ve ekonomik ilişkilere, halklar arası ilişkilere ve bölgenin genel istikrarına pozitif bir etki yapacaktır" ifadelerini kullandı.
"ERMENİSTAN HALKI NORMALLEŞME İSTİYOR"
Ermenistan halkının Türkiye’yle normalleşme sürecine yaklaşımını da paylaşan Mirzoyan, şu ifadeleri kullandı: “Genel olarak Ermenistan halkı Türkiye’yle ilişkilerin normalleşmesini istiyor. Bu durum kamuoyu araştırmalarına da yansıyor. Elbette hem Ermenistan hem de Türkiye’de bu sürece şüpheyle yaklaşan bazı gruplar var. Her iki taraftan da yetkililer bu sorunları ele almak için siyasi liderlik yapmalıdır. Bakan Çavuşoğlu ile yaptığım görüşmede bazı hassasiyetler konusunda görüş alışverişinde bulunduk ve bunların dikkate alınacağını umuyorum.”
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