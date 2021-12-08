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Haberler Sağlık Uğur Şahin, Omicron varyantına karşı 3. doz uayrısı

Uğur Şahin, Omicron varyantına karşı uyardı: Üçüncü doz aşı olun

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Üst Yöneticisi (CEO), Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında yeni ortaya çıkan Omicron varyantına karşı daha iyi korunmak için üçüncü doz aşıların olunması gerektiğini söyledi

08.12.2021 - 19:38 | Güncelleme: ABONE OL
Uğur Şahin, Omicron varyantına karşı 3. doz uayrısı
Uğur Şahin, Omicron varyantına karşı uyardı
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BioNTech kurucuları Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Covid-19'a karşı geliştirdikleri aşıdaki son durum ve Omicron varyantı hakkındaki bulgularına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Ön çalışmalarında Omicron varyantının iki doz BioNTech aşısı olanlarla üç doz aşı olanları nasıl etkilediğini incelediklerini anlatan Şahin, ilk verilerin üçüncü doz BioNTech aşısının Omicron varyantına karşı yeterli düzeyde koruma sağlayabileceğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Şahin, "Elimizdeki veriler üçüncü dozun değerini açıkça göstermektedir" diye konuştu.

Gerekli olması halinde Omciron varyantına karşı yeni bir aşıyı mart ayına kadar hazır hale getirebileceklerini anlatan Şahin, "Bu aşamada en iyisi daha iyi koruma sağlamak için hatırlatıcı dozu olmak böylece antikor ve t hücre seviyelerini artırmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Özlem Türeci de üç doz BioNTech aşısının Omicron varyantını etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Türeci, "İlk veri setimiz, üçüncü dozun Omicron varyantının neden olduğu şiddetli hastalıktan yeterli düzeyde koruma sağlayabileceğini gösteriyor" ifadesini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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