BioNTech-Pfizer'den flaş Omicron açıklaması!

Reuters

BioNTech ve Pfizer tarafından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 aşılarının üçüncü dozu, yeni Omicron varyantına karşı etkili.

Aşıların Omicron varyantına karşı etkinliği hakkında açıklama yapan BioNTech ve Pfizer, iki doz aşının daha düşük nötralize edici antikorlarla sonuçlandığını ancak üçüncü dozun nötralizasyonu artırdığı bildirildi.

Yapılan açıklamada gerektiği takdirde Omicron bazlı aşının Mart 2022'de sunulabileceği de kaydedildi.