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2023 UEFA Uluslar Ligi finalinde Hırvatistan'ı penaltılarla 5-4 yenen İspanya şampiyon oldu

UEFA Uluslar Ligi Finali’nde İspanya, normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz sona eren maçta Hırvatistan'ı penaltı atışları sonucunda 5-4 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı

Giriş: 19.06.2023 - 01:25 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya!
UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya!
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2023 UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya, Hırvatistan'ı penaltılarla 5-4 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda oynanan final maçı normal süresi ve uzatmalar golsüz 0-0 tamamlanarak karşılaşma penaltılara gitti. Maçı penaltılarla 5-4 kazanan İspanya, UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oldu.

UEFA Uluslar Ligi'ni bugün oynanan maçta Hollanda'yı 3-2 yenen İtalya, organizasyonu üçüncü sırada tamamlamıştı.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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