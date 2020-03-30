SON DAKİKA! UEFA, liglerle ilgili toplantı yapacak - HABERLER

UEFA, üyesi olan tüm federasyon ve paydaşlarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında gelişmeleri görüşmek amacıyla 1 Nisan Çarşamba günü video konferans görüşmesine çağırdı.

UEFA'nın açıklamasına göre 2 hafta önceki görüşmeden sonra gelişmeleri tartışmak ve liglerin başlangıç tarihleriyle ilgili görüşleri paylaşmak üzere 55 üye ülke federasyonu ile video konferans yöntemiyle toplantı yapılacak.

Toplantıda, milli takım ve kulüp müsabakalarındaki gelişmelerin yanı sıra oyuncu sözleşmeleri ve transfer sistemi gibi konular da ele alınacak.