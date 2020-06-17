UEFA, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı. Bu sezon ise 12-23 Ağustos'ta 8'li final formatında Portekiz'in Lizbon şehrinde oynanacak.

Temsilcimiz Başakşehir'in de mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi çeyrek final, yarı final ve final maçları ise 10-21 Ağustos tarihleri arasında Almanya'daki dört ayrı bölgede yapılacak.

Ayrıntılar birazdan...