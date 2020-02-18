Son dakika uçakta kavga! Kavga eden iki yolcu uçaktan indirildi!

AA

Türk Hava Yolları'nın (THY) TK 2505 sefer sayılı yolcu uçağı, bu sabah 09.45'teki İstanbul seferi için Milas-Bodrum Havalimanı'nda hazırlık yaptı. Gerekli işlemlerin ardından yolcular uçağa alındı.

EL BAGAJI YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre kalkışa dakikalar kala uçaktaki iki yolcu arasında, el bagajı yerleştirmesi sırasında tartışma çıktı.

UÇAK 17 DAKİKA SONRA HAVALANABİLDİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki yolcu, havalimanı polisince ifadeleri alınmak üzere uçaktan indirildi. Uçak, 17 dakika gecikmeyle İstanbul seferi için pistten havalandı.