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        Haberler Gündem Güncel Tuzla'da arıtma tesisinde patlama | Son dakika haberleri

        Tuzla'da arıtma tesisinde patlama

        Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesindeki katı atık depolama tankında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.04.2025 - 18:26 Güncelleme: 24.04.2025 - 20:02
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        Tuzla'da arıtma tesisinde patlama
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        Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki katı atık depolama tankında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arıtma tesisinde bulunan katı atık depolama tankında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

        Patlamanın şiddetiyle tankın duvarı çökerken, 5 kişi yaralandı.

        Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde arıtma tesisinde meydana gelen patlamada 1'i ağır 5 vatandaşımız yaralandı." denildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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        İtfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

        BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ekiplerin ivedilikle bölgeye yönlendirildiği belirtilerek şu açıklama yapıldı:

        “Tuzla'da Deri Organize Sanayi Bölgesi’ne ait arıtma tesisindeki çamurun depolandığı siloda meydana gelen çökmenin ardından Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekipleri ivedilikle bölgeye yönlendirilmiştir. Silodan çevreye yayılan atıkların bölgede bulunan dere yatağına karışmaması için gerekli tedbirler alınmaktadır. Olaya ilişkin inceleme başlatılmıştır.”

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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