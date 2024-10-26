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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: TUSAŞ saldırısında yaralanan 7 kişinin tedavisi devam ediyor

        TUSAŞ saldırısında yaralanan 7 kişinin tedavisi devam ediyor

        Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralanan 7 kişinin tedavileri devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 11:46 Güncelleme: 26.10.2024 - 11:46
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        TUSAŞ saldırısında 7 yaralının tedavileri sürüyor
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        Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik düzenlenen terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 15'i taburcu edildi, 7'sinin tedavisi devam ediyor.

        Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15'i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.

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