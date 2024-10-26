TUSAŞ saldırısında yaralanan 7 kişinin tedavisi devam ediyor
Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralanan 7 kişinin tedavileri devam ediyor
Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik düzenlenen terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 15'i taburcu edildi, 7'sinin tedavisi devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15'i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.