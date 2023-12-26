Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi memleketi Sinop'ta toprağa verildi.

AA'da yer alan habere göre naaşı Hakkari'den uçakla Sinop'a getirilen 27 yaşındaki evli ve iki çocuk babası şehit Çağatay Erenoğlu için Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı önünde cenaze töreni düzenlendi.

Burada İl Müftü Vekili Kamil Tuncel tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda cenaze aracına taşınan şehidin naaşı Yeşilyurt köyündeki baba ocağına götürüldü.

Cenazeye, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Özarslan, Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, kaymakam ve ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile STK yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarının düzenlendiği hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın da, Malatya’da öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İHA'nın haberine göre Pençe Kilit-2 Harekat Bölgesi'nde 22 Aralık gecesi üs bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan 6 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın için Malatya’da cenaze töreni düzenlendi.

Malatya Şehir Mezarlığı’nda öğle namazı sonrası düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Malatya Milletvekillerinin Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca, Bingöl Milletvekilleri Fevzi Berdibek, Zeki Korkutata, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile askeri ve mülki amirler ile çok sayıda vatandaş ve şehidin yakınları katıldı.

Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan (32) şehit düşmüştü.

Cenaze namazı öncesi ve sonrası şehidin annesi Ümmühan ve babası Engin Taşkın ile Şırnak’ta Jandarma Uzman Çavuş olan Yunus Taşkın ve diğer yakınları gözyaşı döktü. İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından kılınan cenaze namazının ardından Şehit Emre Taşkın’ın Türk Bayrağı’na sarılı naaşı askeri araca konuldu. Tekbirler eşliğinde Malatya Şehitliği’ne getirilen şehidin naaşı burada gözyaşları arasında defnedildi.

Burada eşi ve yakınlarından helallik alındıktan sonra şehit cenazesi, baba ocağı Tavas ilçesine bağlı Yorga Mahallesi'ne hareket etti. Baba ocağında helallik için getirilen Mehmet Serinkan’ın cenazesi, edilen duaların ardından tekrar cenaze aracına bindirildi.

Çok sayıda kişinin katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Şehit eşi, anne, babası ile kardeşinin yanı sıra yakınlarının tabuta sarıldığı anlar yürekleri dağladı. "Seni çok seviyorum. Sana kurban olayım" sözlerini şehit eşine söyleyen Çilem Serinkan ile aile yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Gözyaşları ile baba ocağından ayrılan şehidin naaşı, Merkez Çarşı Camii’de kılınacak cenaze namazının ardından Tavas Mezarlığı'na defnedilecek.

TOKAT'TA DA AYNI ACI

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca da, Tokat'ın Almus ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Almus Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Karaca'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarını tarafından Ormandibi köyü meydanına getirildi.