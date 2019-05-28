İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) yarım asrı deviren “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre 2018 yılının zirvesinde 79 milyar TL’lik üretimden satışları ile yine TÜPRAŞ yer aldı. Listede Ford Otomotiv 31 milyar TL’lik üretimden satışlarıyla ikinciliğini, Toyota Otomotiv de 23.6 milyar TL üretimden satışlarıyla üçüncülüğünü korudu. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 2017 yılında 652.7 milyar TL olan üretimden net satışları 2018 yılında yüzde 34.5 artarak 878 milyar TL’ye çıktı. İSO'nun değerlendirmesinde bu hızlı büyümede, fiyat artışlarının yanı sıra döviz kurlarındaki yükselmenin ihracat gelirlerinde yarattığı artışın da belirleyici rol oynadığı belirtildi.

İSO 500 kuruluşlarının ihracatta kaydettiği yüzde 11’lik artışın yanında, yaratılan katma değerde yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin payının ve Ar-Ge yapan firmaların sayısının artması umut verici oldu. İSO 500 şirketlerinin finansman maliyetlerinin ise önceki yıllarda olduğu gibi sorun olmaya devam ettiği görüldü.

Birinci 500 Büyük Kuruluş Sıra No: Kuruluşlar Bağlı Bulunduğu Oda/Kamu Üretimden Satışlar (Net) (TL) 2018 2017 1 1 TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Kocaeli 79.042.478.682 2 2 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. İstanbul 31.062.845.187 3 3 Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Sakarya 23.607.677.900 4 5 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. İstanbul 20.242.372.244 5 4 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. İstanbul 17.110.648.133 6 6 Arçelik A.Ş. İstanbul 16.551.862.693 7 7 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. İskenderun 15.795.144.102 8 8 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. İstanbul 13.778.194.465 9 9 İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. Çanakkale 11.957.290.261 10 10 Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 11.084.691.000 11 14 Çolakoğlu Metalurji A.Ş. İstanbul 10.469.172.006 12 12 Mercedes-Benz Türk A.Ş. İstanbul 9.159.029.701 13 13 PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Ege Bölgesi 7.870.226.417 14 15 Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 7.775.357.036 15 20 Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Ankara 7.593.473.730 16 16 İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. İstanbul 7.560.563.835 17 17 BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 7.344.647.258 18 11 Aygaz A.Ş. İstanbul 6.926.502.979 19 22 Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. İstanbul 6.378.613.632 20 19 Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. İskenderun 6.078.515.748 21 23 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 5.979.397.524 22 28 TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Ankara 5.959.686.554 23 24 KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Karabük 5.545.602.546 24 30 Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. Denizli 5.449.241.461 25 21 Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. İstanbul 5.363.663.644

ZİRVEDEKİ İSİMLER DEĞİŞMEDİ

Bir önceki yıl, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 51.1 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olmuştu. 2017 yılında Ford 22.7 milyar lirayla ikinci, Toyota ise 17.8 milyar lira ile üçüncü sırada yer almış, Toyota'yı sırasıyla Tofaş, Oyak-Renault, Arçelik, İskenderun Demir Çelik, Ereğli Demir Çelik, İçdaş Çelik ve Hyundai Assan takip etmişti.

SAVUNMA ŞİRKETLERİ YÜKSELİŞTE

Bu arada Türkiye'nin en değerli savunma sanayi kuruluşu ASELSAN'ın 2018'de 2017'ye göre 5 sıra birden yükselmesi dikkat çekti. Bir başka savunma sanayi şirketi TUSAŞ da 6 sıra yükselişle 22. sıraya çıktı. Oyak ile Tofaş'ın sıralamada yer değiştirmesi de dikkat çeken diğer bir detay oldu.

ETİ MADEN 5 BASAMAK YÜKSELDİ

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2017 yılına göre göre 5 basamak yükselerek 32'nci sıradan 27'nci sıraya çıktı. Açıklanan verilere göre İSO 500 şirketlerinin 2018 yılında yarattığı istihdam bir önceki yıla göre yüzde 2.4 yükselerek 690 bin 704'e ulaştı. Ödenen maaş ve ücretlerdeki artış ise yüzde 20.2 oldu.

ZARAR EDEN ŞİRKET SAYISI ARTTI

Söz konusu firmalar 2018'de toplam 63.5 milyar lira dönem kârı elde etti. 2018'de İSO 500 listesinde yer alan firmalar arasında, kâr eden kuruluş sayısı 422'den 381'e düştü. Zarar eden kuruluş sayısı ise 78'den 119'a yükseldi. 71.8 milyar dolarlık ihracat yaptı.

İHRACATTA İLK ÜÇ YİNE OTOMOTİVDE

İhracat sıralamasında ilk üçü geçen yıl olduğu gibi otomotiv şirketleri aldı. Ford Otomotiv 5 milyar 682 milyon dolarla geçen yıl en çok ihracat yapan sanayi kuruluşu olurken, bu firmayı 4 milyar 325 milyon dolarla Toyota ve 3 milyar 363 milyon dolarlık ihracatla Oyak-Renault takip etti. Geçtiğimiz yıl ihracat sıralamasında üçüncü sırada yer alan Tofaş bu yıl 3 milyar 69 milyon dolarlık ihracatla dördüncü oldu.

FAVÖK BÜYÜKLÜĞÜ YÜZDE 48 ARTTI

Araştırmadaki temel göstergelere göre FAVÖK büyüklüğü 2018 yılında yüzde 48 artarak 94.7 milyar TL’den 140.2 milyar TL’ye yükseldi. Böylece firmalar son altı yılın en yüksek FAVÖK artışını gerçekleştirdi. Vergi öncesi dönem kar ve zarar toplamı yüzde 19.7 artarak 53 milyar TL’den 63.5 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK’te reel olarak yüzde 23 gibi yüksek bir artış sağlanırken, vergi öncesi dönem kar ve zarar toplamı reel olarak 0.5 azaldı.

ORTA VADEDE POZİTİFE DÖNECEK

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan raporla ilgili olarak “Türk sanayisi en zor şartlarda dahi kendi ana faaliyetinde sahip olduğu birikim ve dayanıklılık gücüyle üretimini başarıyla sürdürüyor. Üretim ekonomisinin ve ona verilen desteğin her geçen gün daha da nitelikli bir konuma gelmesiyle finansal tablolardaki görüntü de orta vadede pozitife dönecektir” açıklamasında bulundu.