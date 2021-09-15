Türkiye-ABD siyasi istişareleri Washington'da gerçekleşecek

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın 16-17 Eylül tarihinde Washington'ı ziyaret ederek görüşmelerde bulunacağı ifade edildi.

Türkiye ile ABD arasında siyasi istişarelerin gerçekleşeceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal 16-17 Eylül tarihinde Washington'u ziyaret ederek ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland ile bir araya gelecektir.

Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek kapsamlı heyetler arası siyasi istişarelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel konuların ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir."

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.