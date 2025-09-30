TRUMP'IN GAZZE PLANI

Plana göre, Gazze halkının yararına olacak şekilde yeniden inşa edilecek.

İki tarafın da teklifi kabul etmesi durumunda savaş derhal duracak.

Birlikte yaşama konusunda taahhütte bulunan Hamas üyeleri için af çıkacak.

Gazze'den ayrılmak isteyen Hamas üyeleri için güvenlik çıkış imkanı sağlanacak.

İsrail güçleri, esirlerin serbest bırakılması doğrultusunda belirlenen hattın gerisine çekilecek.

İsrail'in anlaşmayı kabul ettiğini duyurmasından 72 saat sonra hayatta olan ve olmayan tüm esirler serbest bırakılacak.

Plan uyarınca, Gazze'ye yardım girişine tamamen izin verilecek. Günde 600 kamyon kadar yardım girişi olacak.

Gazze apolitik ve teknokrat bir Filistinli komite tarafından yönetilecek. Komitede Filistinliler ve uluslararası uzmanlar yer alacak.

Bu yönetim, Donald Trump'ın başkanlık ettiği ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın da aralarında olduğu bir "Barış Kurulu" tarafından denetlenecek.

Trump'ın planına göre, İsrail Hamas'ın esirleri serbest bırakmasının ardından 7 Ekim 2023 tarihinden sonra tutuklanan 250 müebbet hapis mahkumunu ve gözaltına alınan 1700 Filistinliyi serbest bırakacak.

İsrail ayrıca, her esirin naaşına karşılık olarak 15 Filistinlinin naaşını teslim edecek. Planda Gazze'nin ekonomik inşasına da yer verilirken, Orta Doğu'da bazı şehirlere katkıda bulunan uzmanlardan oluşan bir grupla panel düzenlemesi bekleniyor.

Plan uyarınca, Gazze'nin kalkınması için fikir alınırken finansman sağlanacak ve Gazze için özel ekonomik bölge oluşturulacak.

Plan, zorunlu göçü dışlarken, ayrılmak isteyenler geri dönme konusunda özgür olacak ve Filistin halkı kalmaya teşvik edilecek.