        Türkiye Gazze toplantısına katılacak

        MİT Başkanı Kalın Gazze için arabuluculuk görüşmelerine katılmak üzere Katar'a gitti

        Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin bugün gerçekleşecek Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacağını açıkladı. MİT Başkanı Kalın'ın Katar'a gittiği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 30.09.2025 - 14:02 Güncelleme: 30.09.2025 - 15:28
        MİT Başkanı Gazze görüşmesi için Katar'da
        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planıyla ilgili gelişmeler konusunda temasta bulunmak için Katar'a gitti.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın, Hamas ile İsrail arasında Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda devam eden müzakerelerde Trump'ın gündeme getirdiği Gazze planı üzerine ilgili taraflarla görüşmeler yapacak.

        Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de ateşkes ve Trump'ın açıkladığı kapsamlı plana ilişkin müzakerelere, Türkiye'nin de katılacağını belirterek "Katar, Mısır ve Türkiye'nin çabaları, savaşı sona erdirmek için kolektif ve eşgüdümlü şekilde yürütülecektir." ifadesini kullanmıştı.

        TRUMP'IN GAZZE PLANI

        Plana göre, Gazze halkının yararına olacak şekilde yeniden inşa edilecek.

        İki tarafın da teklifi kabul etmesi durumunda savaş derhal duracak.

        Birlikte yaşama konusunda taahhütte bulunan Hamas üyeleri için af çıkacak.

        Gazze'den ayrılmak isteyen Hamas üyeleri için güvenlik çıkış imkanı sağlanacak.

        İsrail güçleri, esirlerin serbest bırakılması doğrultusunda belirlenen hattın gerisine çekilecek.

        İsrail'in anlaşmayı kabul ettiğini duyurmasından 72 saat sonra hayatta olan ve olmayan tüm esirler serbest bırakılacak.

        Plan uyarınca, Gazze'ye yardım girişine tamamen izin verilecek. Günde 600 kamyon kadar yardım girişi olacak.

        Gazze apolitik ve teknokrat bir Filistinli komite tarafından yönetilecek. Komitede Filistinliler ve uluslararası uzmanlar yer alacak.

        Bu yönetim, Donald Trump'ın başkanlık ettiği ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın da aralarında olduğu bir "Barış Kurulu" tarafından denetlenecek.

        Trump'ın planına göre, İsrail Hamas'ın esirleri serbest bırakmasının ardından 7 Ekim 2023 tarihinden sonra tutuklanan 250 müebbet hapis mahkumunu ve gözaltına alınan 1700 Filistinliyi serbest bırakacak.

        İsrail ayrıca, her esirin naaşına karşılık olarak 15 Filistinlinin naaşını teslim edecek. Planda Gazze'nin ekonomik inşasına da yer verilirken, Orta Doğu'da bazı şehirlere katkıda bulunan uzmanlardan oluşan bir grupla panel düzenlemesi bekleniyor.

        Plan uyarınca, Gazze'nin kalkınması için fikir alınırken finansman sağlanacak ve Gazze için özel ekonomik bölge oluşturulacak.

        Plan, zorunlu göçü dışlarken, ayrılmak isteyenler geri dönme konusunda özgür olacak ve Filistin halkı kalmaya teşvik edilecek.

