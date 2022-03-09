Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar anlatıyor

Yaşadığı duyguyu 'çok acı' olarak tarif eden Tetiana Musevitoğlu "Babam, annem, kardeşim iki tane de onun çocuğu var. Çocuklarım anneannelerini canlı görmek istiyor" dedi. Hiç kimsenin bunların olabileceğini beklemediğini söyleyen Olena Marchenko "İçim parçalanıyor. Bütün arkadaşlarım akrabalarım Kiev'de kaldı. İnşallah yarın tekrar konuşabiliriz diyorlar çünkü yaşayıp yaşamayacakları belli değil" şeklinde konuştu.

"BAĞIMSIZ BİR ÜLKEYE TERÖRİST BİR SALDIRI"

Türkiye'de yaşayan Ukraynalıların altını çizdiği en önemli nokta ülkelerinin bağımsızlığı... "Ruslara ve tüm dünyaya bağımsızlığımızı neden ispatlamak zorunda olduğumuza dair hiçbir fikrim yok" diyen Yana Tkachenko ""Bu savaş 30 yıldır bağımsız olan bir ülkeye terörist bir saldırıdır. Benim ülkem acı çekiyor, bombalarla yok ediliyor ve çok bitkin" ifadelerini kullandı.

"KIZIM HER GÜN 'DAYIM YAŞIYOR MU' DİYE SORUYOR"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını korkulu bir rüya olarak değerlendiren Tetiana Özyıldız da "Benim kalbim paramparça oluyor çünkü Kiev'de çok arkadaşlarım var. İnanılmaz görüntüler benim sevdiğim bina orada yok şu an. İnanmıyorum sanki bir korkulu rüya. Uyanmak istiyorum bu savaşı durdurmalıyız" dedi. Özyıldız kızının her gün "Dayım yaşıyor mu" diye sorduğunu ifade etti.

"ÜLKEMİZ ADINA UTANÇ DUYUYORUZ"

Ruslar ve Ukraynalılar, birçoğu aynı dili konuşan, aynı kültür, din ve ortak geçmişe sahip, hatta akrabalık ilişkileriyle iç içe geçmiş iki millet. Ve bugün olanlara Ukraynalılar kadar Ruslar da şaşkın. Moskova'da yaşayan ve Rusya'nın saldırılarının başlamasının ardından İstanbul'a gelen Petr Poliak, "Eşim yarı Ukraynalı ve akrabaları şu anda Kiev'de. Böyle bir şeyin olacağını hayal bile edemezdik. Ülkemiz adına utanç duyuyoruz ve acı hissediyoruz çünkü akrabalarımız, arkadaşlarımız Ukrayna'da" dedi. İsmini vermek istemeyen bir Rus ise "Ukraynalılar ile Ruslar, bizim birbirimizden farkımız yok. En önemli nokta şu ki insanlar umurunda (Putin) değil. Ne Ukraynalılar, ne Ruslar... Sadece kendi bakış açısı, hedefleri ve hisleri ile ilgileniyor" şeklinde konuştu.

"DÜNYA RUSYA'YA 'DUR' DEMELİ"

Rusya, "Şartlar sağlanırsa Ukrayna'daki askeri operasyon sonlanabilir" derken taraflar arasındaki müzakerelerden sonuç çıkmıyor. Şu ana kadar 1,5 milyondan fazla mülteci Ukrayna'yı terk etmek zorunda kaldı. Gerek Rusya, ABD ve Avrupa'dan, gerekse NATO ve BM gibi uluslararası örgütlerden açıklamalar gelmeye devam etse de hiçbiri işgalin sonlanması adına bir çözüm sunmuyor. Ukraynalılar ise düzenledikleri savaş karşıtı protesto eylemleriyle seslerini tüm dünyaya duyurmaya çalışıyor... İsmini vermek istemeyen bir Ukraynalı "Bütün dünya buna dur demezse Rusya'nın durmayacağı kesin" derken, Tetiana Musevitoğlu bir hatırlatmada bulundu: "Yurtta Sulh Cihanda Sulh. Atatürk çok büyük bir politiktir bunu hepimiz de hatırlamalıyız."

"AŞK HER ZAFERİ KAZANIR"

Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar olup biteni uzaktan izlemek zorunda kalırken, ülkelerine her şeyin geride kalacağı umuduyla seslendi:

"Sevgili Ukraynalılar muhteşem olduğunuzu biliyorum, siz dünyadaki en iyi ulussunuz ve tarih bunu ispatlıyor. Cesur olmanızı ve kalbinizdeki aşkı korumanızı diliyorum çünkü aşk her zaferi kazanır. Lütfen cesur olun sizi seviyorum..." Yana Tkachenko...