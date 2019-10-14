Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinin ardından TSK'nın 'Barış Pınarı Harekatı'na yeşil ışık yakan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki Amerikan varlığı ve Türkiye'nin operasyonuyla ilgili yeni tweet'ler atmayı sürdürüyor.

Neredeyse gün aşırı birbiriyle çelişen mesajlar veren Trump, son tweet'lerinde de Ankara'ya yönelik yaptırım mesajını yineledi.

İşte Trump'ın Twitter'dan attığı son mesaj:

"200 yıldır birbirleriyle savaşan insanların arasındaki başka bir savaşa girmeyeceğiz. Avrupa'nın DEAŞ mahkumlarını alma şansı vardı, ancak bunun maliyetini üstlenmek istemediler. 'Bırakalım ABD ödesin' dediler. Kürtler, bizim müdahil olmamız için bazılarını serbest bırakabilir. Türkiye veya pek çok DEAŞ'lının geldiği yer olan Avrupa ülkeleri onları kolaylıkla yeniden yakalayabilir, ancak ellerini çabuk tutmak zorundalar. Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor. İnsanlar gerçekten NATO üyesi Türkiye ile savaşa girmemiz gerektiğini mi düşünüyor? Asla bitmeyen savaşlar bitecek!. Bizi Ortadoğu kargaşasına çekenlerle, şu an orada kalmamızı isteyenler aynı."

ABD lideri son olarak Türkiye ve PKK'nın uzun yıllardır çatıştıklarını hatırlatarak, "Kürtler ve Türkiye uzun yıllardan bu yana savaşıyor. Türkiye PKK'yı teröristlerin en kötüsü olarak tanımlıyor. Diğerleri gidip bir taraf için savaşmak isteyebilir. Bırakalım çatışsınlar" diye tweet atmıştı.