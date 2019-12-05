Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

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Türk-İş'in 23. Olağan Genel Kurulu başladı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, konuşmasında asgari ücret tespit çalışmalarına da değindi.

"Gündemde 2020 asgari ücreti var. Bunun kararını asgari ücret tespit komisyonu verecek." diyen Atalay, "Bir sendikamız 3 bin 200 lira olsun dedi. 6 bin diyen var, 10 bin diyen var. Biz bir kişinin yaşam maliyeti olan 2 bin 578 lirayı önerdik. Arkadaşlar bu rakamın üzerinde pazarlık yapacaklar. Bu rakamın altında olursa o masada bulunmayız" ifadelerini kullandı.

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 10 Aralık'ta Türk-İş'in, üçüncü toplantı ise 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak. Komisyonun dördüncü ve son toplantısı Bakanlık'ta olacak.

Sürecin tamamlanmasıyla 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak 7 milyon işçinin asgari ücreti belirlenecek.