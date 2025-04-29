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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı: 20 yılda bir ilk - İş-Yaşam Haberleri

        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı: 20 yılda bir ilk

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 oldu. Böylece işsizlik oranı veri setinin yeniden hesaplanarak oluşturulduğu Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. İşsizlik oranı, son 20 yılda ilk kez 8'in altını görmüş oldu. Geniş tanımlı işsizlik (atıl işgücü) bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 28,8 olurken genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 15,1 seviyesinde gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 10:03 Güncelleme: 29.04.2025 - 10:32
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        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi azalarak 2 milyon 807 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5 iken kadınlarda yüzde 10,6 olarak tahmin edildi.

        Böylece işsizlik oranı veri setinin yeniden hesaplanarak oluşturulduğu Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. İşsizlik oranı, son 20 yılda ilk kez 8'in altını görmüş oldu.

        İSTİHDAM ORANI YÜZDE ARTTI

        İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 391 bin kişi artarak 32 milyon 597 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 49,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

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        İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,4 OLDU

        İşgücü 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 325 bin kişi artarak 35 milyon 404 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,6 iken kadınlarda yüzde 35,7 oldu.

        GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI 0,1 PUAN ARTTI

        15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 15,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,0, kadınlarda ise yüzde 22,6 olarak tahmin edildi.

        HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 43,7 SAAT OLDU

        İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 43,7 saat olarak gerçekleşti.

        GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK ARTTI

        Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 28,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,9 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,1 olarak tahmin edildi.

        Görsel: Can Baytak
        Görsel: Can Baytak
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