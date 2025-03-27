TÜİK: Şubat ayında işsizlik yüzde 8,2 oldu

TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi azalarak 2 milyon 886 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7 iken kadınlarda yüzde 11,0 olarak tahmin edildi.

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İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,8 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 149 bin kişi azalarak 32 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 48,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,0 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

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İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,2

İşgücü 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 244 bin kişi azalarak 35 milyon 200 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,8 iken kadınlarda yüzde 35,9 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 15 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 15,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 10,8, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ 43,4 İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak 43,4 saat olarak gerçekleşti. ATIL İŞGÜCÜ ORANI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 0,2 PUAN ARTARAK YÜZDE 28,4 OLDU Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 28,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.