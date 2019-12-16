16 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2.4 puanlık artış ile yüzde 13.8 seviyesinde gerçekleşti.
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4.5 puanlık artış ile yüzde 26,1 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2.4 puanlık artış ile yüzde 14.1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2.9 puanlık artış ile yüzde 16.4 olarak tahmin edildi.
İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46
İstihdam edilenlerin sayısı eylülde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 623 bin kişi azalarak 28 milyon 440 bin kişi, istihdam oranı ise 1.7 puanlık azalış ile yüzde 46.1 oldu.Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 108 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 516 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19.3'ü tarım, yüzde 19.5'i sanayi, yüzde 5.5'i inşaat, yüzde 55.7'si ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.1 puan, hizmet sektörünün payı 1.4 puan artarken sanayi sektörünün payı 0.1 puan, inşaat sektörünün payı 1.4 puan azaldı.
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