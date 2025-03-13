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        Haberler Ekonomi Emlak Konutta şubat ayları içerisinde en yüksek 2. satış - Emlak Haberleri

        Konutta şubat ayları içerisinde en yüksek 2. satış

        TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 oranında artarak 112 bin 818 oldu. Şubat ayları içerisinde 2020'den sonra en yüksek satışın olduğu dönem olarak kayıtlara geçti. Kredili satışlar ocak ayında olduğu gibi toplam satışın yüzde 14,9'unu oluşturdu

        Giriş: 13.03.2025 - 10:02 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:52
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        TÜİK, Şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 oranında artarak 112 bin 818 oldu.

        Bu satış rakamı, 2020'deki 118 bin 753'lük satışın ardından şubat ayları arasındaki en yüksek satış olarak kayıtlara geçti. 2020'de 0,79 faizli konut kredisi kampanyası bulunuyordu.

        Kredili satışlar ocak ayında olduğu gibi toplam satışın yüzde 14,9'unu oluşturdu.

        Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

        İLK İKİ AYDA 2024'E GÖRE YÜZDE 29 ARTIŞ

        Konut satışları Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,1 oranında artarak 224 bin 991 olarak gerçekleşti.

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        SATIŞIN YÜZDE 15'İ KREDİLİ

        Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,1 oranında artarak 16 bin 778 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 127,3 oranında artarak 33 bin 504 oldu.

        Şubat ayında 3 bin 956; Ocak-Şubat döneminde ise 7 bin 812 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

        Türkiye genelinde diğer konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 oranında artarak 96 bin 40 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 oranında artarak 191 bin 487 oldu.

        İLK EL SATIŞI YÜZDE 30

        Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 oranında artarak 33 bin 784 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29,9 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,6 oranında artarak 66 bin 569 olarak gerçekleşti.

        Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,0 oranında artarak 79 bin 34 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 70,1 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,6 oranında artarak 158 bin 422 olarak gerçekleşti.

        YABANCILAR BİN 457 KONUT ALDI

        Yabancılara yapılan konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 oranında azalarak bin 457 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 539 ile İstanbul, 503 ile Antalya ve 89 ile Mersin oldu.

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