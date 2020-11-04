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ABD Başkanı Donald Trump, çok çekişmeli geçen başkanlık seçimlerinden oy sayımı devam ederken yeni bir açıklama yaptı.

Sabah saatlerinde zafer ilan eden bir konuşma yapan Trump, "Dün gece Demokratlar'ın yönetiminde olan ve kontrol ettiği çoğu önemli eyalette, çoğunlukla sağlam bir şekilde öndeydim. Sonra oy pusulaları sayıldıkça sihirli bir şekilde ortadan kaybolmaya başladılar. Çok garip, sandık görevlileri bunu tamamen ve tarihsel olarak yanlış anladı. Nasıl olur da posta yoluyla oy pusulalarını her saydıklarında yüzdeler bu kadar yıkıcı oluyor?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD'de bu yıl gerçekleşen seçimlerde çoğu insanın posta yoluyla oy kullanmasının bir sebebi var. Önceden çoğunlukla askerler posta yoluyla oy kullanırken, ABD'de bu yıl koronavirüs sebebiyle posta yoluyla oy kullanımında artış gerçekleşti.

BIDEN'DAN YENİ AÇIKLAMA

Trump'ın açıklamasının hemen ardından bir açıklama da Joe Biden'dan geldi.

Biden, "Her oy sayılıncaya kadar dinlenmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Biden'ın kampanya menajeri ise Biden'ın seçimi kazanmaya çok yakın olduğunu ve bugün zaferini ilan edebileceğini söyledi.