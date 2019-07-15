Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 6.2 büyüdü. Söz konusu oran son 27 yılın en yavaş büyümesi oldu. Verilerin açıklanmasının ardından Çin ile 'ticaret savaşına' tutuşan ABD'nin Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden bu yavaşlamadan kendisine pay çıkardı.

Çin'in 2. çeyrek büyümesinin 27 yılın en düşük büyümesi olduğunu vurgulayan Başkan Trump "ABD'nin uyguladığı tarifeler, şirketlerin Çin'den ayrılarak, tarife uygulanmayan ülkelere gitmek istemesinde büyük bir etken. Binlerce şirket ayrılıyor" ifadelerini kullandı.

Bu yüzden Çin'in ABD'yle anlaşma imzalamak istediğini belirten Trump şöyle devam etti: "Çin orjinal anlaşmayı bozmamış olmayı diliyor. Bu esnada Çin'e uygulanan tarifelerden milyarlarca dolar kazanıyoruz, muhtemelen devamı da gelecek. Bu tarifeler ABD'li vergi mükellefleri tarafından değil Çin tarafından ödeniyor."