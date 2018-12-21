ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar'ın bütçeye onay vermemesi durumunda bugün ABD hükümetinin kapanacağını söyledi.

Trump, paylaşttığı tweetinde;

"Demokratlar, duvarın durumunu, 'eski moda' diyerek küçültmeye çalışıyor. Doğrusu, işe yarayacak hiçbir şey yok ve bu yüzlerce yıldır bilinen bir gerçek. Daha iyiye giden bir şeyin olmadığı bir döngü gibi. Tekniği ve teknolojiyi herkesten daha iyi biliyorum." dedi.



"DEMOKRATLAR BİR ŞEY YAPMADIĞI GİBİ YATIYOR"

"Duvarla birlikte sınır daha etkili olacak. Doğru düzgün tasarlanmış ve inşa edilmiş duvar işe yarar, demokratlar ise bir şey yapmadığı gibi yatıyor. İsrail'deki duvar %99 başarılı. Bizim güneydeki sınırımızla hiçbir farkı olmayacak. Yüzlerce milyar dolar kurtarılmış olacak."

"Senato'da ne olacağı sorun değil. Cumhuriyetçiler kendileriyle gurur duymalı. Sınır güvenliği ve Duvar için oy vermeye dünyanın her yerinden Washington'a geldiler. Bir tane bile Demokrat 'evet' demedi ve biz büyük kazanç elde ettik. Sizinle gurur duyuyorum."



"ONAY VERMEZLERSE HÜKÜMET BUGÜN KAPANACAK"

"Senatoda ihtiyacımız olan oyu veren Demokratlar muhtemelen sınır güvenliği ve duvara karşı oy verecek, ki buna ihtiyaç duyulduğunu bilmelerine rağmen... İnsanlar sınırların açılmasını ve cinayet istemiyor. Eğer Demokratlar onay vermezse, bugün hükümeti kapatacağım."

"Başkan Ronald Reagan 'Duvar' ya da çit inşa edilmesi için 8 yıl uğraşsa bile bunu yapmaya gücü yetmez. Diğerleri de bunu yapmayı denedi. Biz yapacağız. Tek yol ya da diğeri!" ifadelerini kullandı.



"HÜKÜMETİN KAPANMASI NE ANLAMA GELİYOR?"



ABD Kongresi'ndeki Demokratlar ile Başkan Donald Trump arasında yaşanan 'Meksika duvarı ödeneği' tartışmaları ülkede federal hizmetlerin durdurulması seçeneğine yol açtı. Başkan Trump, Demokratlar'ın bütçeye onay vermemesi durumunda "hükümeti kapanacağını" söylemesinin ardından 'hükümetin kapanması'nın ne anlama geleceği soru gündeme geldi...

Peki hükümetin kapanması ne anlama geliyor?

ACİL VE ZORUNLU OLMAYAN KAMU HİZMETLERİ ASKIYA ALINIYOR

Federal hükümetin "kapanması", acil ve zorunlu nitelikte olmayan kamu çalışanlarının zorunlu ücretsiz izne çıkarılması ve birçok devlet programının askıya alınmasını ifade ediyor.

KAMU ÇALIŞANLARININ BAZILARININ ÜCRETLERİ ASKIYA ALINIYOR

Kapatmadan muaf olmayan personele, kapatma dönemlerinde "izinli" olduklarını tebliğ eden mektuplar gönderiliyor ve ücretleri bu süre içinde ödemeyi askıya alıyor.

KAMU PERSONELİNİN YÜZDE 40'INI OLUŞTURMUŞTU

2013 yılındaki son kapatmada yaklaşık 850 bin federal kamu çalışanına izin bildirimi yapıldı. Bu, toplam federal kamu çalışanlarının yüzde 40'ını oluşturuyor.

KAPATMA SONA EDİĞİNDE ÜCRETLER ÖDENMEYE BAŞLANIYOR

Kapatma sona erdiğinde, zorunlu izne çıkarılan kamu çalışanlarının ücretleri hemen her zaman geriye doğru yani kapatma dönemini de kapsayacak şekilde başlanıyor. İzne çıkarılmayan temel kamu hizmetlerinde çalışanların da maaşlarında kesinti oluyor ama onlar çalışmayı sürdürüyor.

BAZI PERSONEL KAPATMA DÖNEMİNDE DE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Ordu mensupları ile hava trafik kontrolü, sağlık hizmetlerinin önemli bölümü, afet yardım çalışmaları, elektrik idaresi, cezaevleri, sosyal güvenlik ve diğer kamu yardımları alanında çalışanlar genellikle kapatma dönemlerinde çalışmaya devam ediyor. Fakat birçok diğer kamu faaliyeti sekteye uğruyor.

PASAPORT HİZMETLERİNİN AKSAMASI TEPKİ TOPLAMIŞTI

2013 yılındaki hükümet kapatma sırasında ulusal parkların kapanması, vize ve pasaport hizmetleri aksaması çok tepki almıştı.