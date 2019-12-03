ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmannuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasına tepki olarak, "Çok aşağılayıcı" ifadelerini kullandı. Trump, "NATO harika bir amaca hizmet ediyor. NATO'ya en çok Fransa'nın ihtiyacı var. Bu tarz açıklamalar çok tehlikeli" ifadelerini kullandı.