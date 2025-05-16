ABD Başkanı Donald Trump, Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaptığı açıklamada, "Buradan eve döneceğim, Rusya-Ukrayna arasında neler olacak göreceğiz" dedi.

ABD Başkanı Trump, günlerdir İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine katılabileceğine ilişkin Türkiye'ye gelebileceği yönündeki açıklamalara noktayı koydu. Trump, "Körfez turundan sonra eve döneceğim, Rusya-Ukrayna arasında neler olacağını göreceğiz" dedi.

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Trump ayrıca, "En kısa zamanda Putin ile görüşeceğiz" dedi.

Trump, dün Doha'da yaptığı açıklamada, "Uygun olursa yarın İstanbul'a gidebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Trump açıklamasının devamında, "'Ben gitmezsem Putin neden gitsin' demiştim. Gitmeyi düşünüyordum ama bugün ve yarınki programımız yüzünden çok zor. "Ama biliyorsunuz, bir şey olursa ve uygun olursa Cuma günü İstanbul'a gidebilirim" demişti.

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Trump saatler sonra yaptığı açıklamada ise, "Putin ve ben bir araya gelene kadar hiçbir şey olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Körfez turuna başlamadan önce yaptığı açıklamada da Türkiye'ye gelme ihtimalini olduğunu açıklamış, ancak Putin'in görüşmelere katılmayacağının açıklanmasının ardından İstanbul'a gelmeyeceği açıklanmıştı.

Diğer yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bugün Rusya-Ukrayna görüşmeleri için İstanbul'da.