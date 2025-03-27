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        Haberler Dünya Trump ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere vergi getirileceğini duyurdu | Dış Haberler

        Trump ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere vergi getirileceğini duyurdu

        ABD Başkanı Donald Trump, üretimi ABD'de yapılmayan tüm otomobillere yüzde 25 ek vergi getirileceğini duyurdu. Trump, araçlar konusunda güçlü bir politika izleyeceklerini ifade ederken, vergilerin kalıcı olduğunu belirtti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, karara ilişkin yaptığı açıklamada, üzüntülerini dile getirirken, gümrük vergilerinin tüketiciler için de olumsuz olduğunu işaret etti.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 00:26 Güncelleme: 27.03.2025 - 01:30
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        Trump ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere vergi getirileceğini duyurdu
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        ABD Başkanı Donald Trump, üretimi ABD'de yapılmayan tüm otomobillere yüzde 25 ek vergi getirileceğini duyurdu.

        Trump, otomobillere getirilen verginin kalıcı olacağını duyururken, üretimini ABD'den yapan yabancı şirketlerin söz konusu vergiden etkilenmeyeceğini ifade etti.

        Trump, yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük tarifesi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı.

        Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, bunu "Amerika'nın kurtuluş gününün başlangıcı" olarak nitelendirdi.

        Trump, daha önce de dile getirdiği 2 Nisan tarihine vurgu yaparak, bu tarihte bir basın toplantısı düzenleneceğini belirtti.

        AB'DEN KARARA TEPKİ

        Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump'ın vergi kararına ilişkin açıklamada bulundu.

        Karardan ötürü üzüntü duyduklarını belirten Leyen, Otomotiv endüstrisinin rekabet ve yeniliğin itici gücü olduğunu ifade etti.

        Von der Leyen, gümrük vergilerinin tüketiciler açısından da olumsuz bir niteliğe sahip olduğunu vurguladı.

        2 NİSAN BEKLENİYOR

        Trump'ın Beyaz Saray'daki görevini devraldığı gün haksız ticaret uygulamalarını incelemeleri için federal kurumlara verdiği süre gelecek hafta doluyor.

        Sözlükteki en sevdiği kelimenin "tarife" olduğunu her fırsatta vurgulayan Trump'ın 2 Nisan'da karşılıklı tarifeleri açıklaması planlanıyor.

        Trump, ticaret politikası için "büyük gün" olarak gördüğü 2 Nisan'ı "Kurtuluş Günü olarak" tanımlıyor.

        Dost ve düşman, tüm ülkeler tarafından "kazıklandıklarını" öne süren Trump'ın bu kapsamda hangi ülkelere ve ürünlere tarife uygulayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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        Tarifeler, beklenenden daha dar kapsamlı olabilir

        Trump'ın tarifelerine ilişkin haber akışı yakından takip edilirken, karşılıklı tarifelerin kapsamının beklenenden daha dar olabileceği belirtiliyor.

        ABD basınında yer alan haberler ve Trump'ın son açıklamaları bu beklentileri destekliyor.

        Söz konusu haberlere göre, 2 Nisan'da açıklanacak tarifelere yönelik yaklaşımını daraltacak Beyaz Saray'ın belirli sanayi sektörlerine yönelik tarifeleri kapsam dışı bırakırken, ABD ile büyük dış ticaret hacmine sahip ülkelere karşılıklı tarifeler uygulaması bekleniyor.

        Trump yönetiminin, ABD ile büyük ticaret dengesizlikleri olan ülkelere odaklandığı aktarılıyor.

        Daha önce otomobil, ilaç ve yarı iletkenler gibi sektörlere de tarife uygulayacağını açıklayan Trump'ın, bu sektörlere özel tarifeleri 2 Nisan'da açıklamasının artık olası görünmediği, ancak planlamaların hala değişkenlik gösterdiği belirtiliyor.

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        Bazı haberlerde ise Trump yönetiminin yeni tarife rejimi için iki aşamalı bir stratejiyi değerlendirdiği, bu stratejinin, ticaret partnerlerine yönelik soruşturmalar tamamlanırken, nadiren kullanılan yetkileri devreye sokarak acil durum vergileri getirmeyi içerdiği aktarılıyor.

        Trump'ın ekibinin, tarife rejimi için daha sağlam bir yasal zemin oluşturmak ve aynı zamanda vergi indirimleri için kaynak yaratılmasını sağlayacak planları değerlendirdiği kaydediliyor.

        Trump, tarifelerde "esnek" olabileceklerinin sinyalini vermişti

        Karşılıklı tarifelere ilişkin 21 Mart'ta yaptığı açıklamada esneklik olabileceğine işaret eden Trump, ABD'den ne kadar tarife alınıyorsa o kadar tarife uygulayacaklarını, karşılıklı tariflerin adil olacağını savunmuştu.

        Trump, 24 Mart'ta yaptığı açıklamada da karşılıklı tarifelerde birçok ülkeye muafiyet tanıyabileceğini belirtmişti.

        ABD Başkanı Trump, "Bize uyguladıklarından daha azını alabiliriz çünkü bizden o kadar fazla vergi aldılar ki bunu kaldırabileceklerini düşünmüyorum. Başka bir deyişle, bizden o kadar çok vergi aldılar ki bizden aldıkları vergiyi onlara uygulamaktan utanıyorum, ancak önemli bir miktar olacak ve bunu 2 Nisan'da duyacaksınız." ifadelerini kullanmıştı.

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        Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin akıbeti de belirsiz

        Karşılıklı tarifelerin yanı sıra fentanil ve düzensiz göçmen akışı nedeniyle ABD'nin büyük ticaret partnerlerinden Kanada ve Meksika'ya getirdiği tarifelerin akıbeti de belirsizliğini koruyor.

        Meksika ve Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik 4 Mart'ta yürürlüğe giren kararnamede değişikliğe giden Trump, bu ülkelere yönelik tarifelerde ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ile uyumlu malların 2 Nisan'a kadar muaf tutulmasını öngören düzenlemeleri imzalamıştı.

        Düzenlemeyle, USMCA gerekliliklerini karşılayan otomobiller de tarifelerden muaf tutulan ürünler arasında yer alırken, Kanada menşeli potasa (çiftçilerin kullandığı gübre) uygulanan gümrük vergisi oranı ise yüzde 10'a düşürülmüştü.

        Söz konusu muafiyetlerin süresinin dolmasının ardından Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerde nasıl bir yol izleneceğine dair de yönetimden henüz bir açıklama gelmemesi dikkati çekiyor.

        Kapsamına dair belirsizlikler sürse de ABD'nin uygulamayı planladığı yeni tarifelerin küresel ticarette gerilimi tırmandırması bekleniyor.

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