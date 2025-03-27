Trump ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere vergi getirileceğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, üretimi ABD'de yapılmayan tüm otomobillere yüzde 25 ek vergi getirileceğini duyurdu.

Trump, otomobillere getirilen verginin kalıcı olacağını duyururken, üretimini ABD'den yapan yabancı şirketlerin söz konusu vergiden etkilenmeyeceğini ifade etti.

Trump, yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük tarifesi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, bunu "Amerika'nın kurtuluş gününün başlangıcı" olarak nitelendirdi.

Trump, daha önce de dile getirdiği 2 Nisan tarihine vurgu yaparak, bu tarihte bir basın toplantısı düzenleneceğini belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump'ın vergi kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Karardan ötürü üzüntü duyduklarını belirten Leyen, Otomotiv endüstrisinin rekabet ve yeniliğin itici gücü olduğunu ifade etti.

Von der Leyen, gümrük vergilerinin tüketiciler açısından da olumsuz bir niteliğe sahip olduğunu vurguladı.

Trump'ın Beyaz Saray'daki görevini devraldığı gün haksız ticaret uygulamalarını incelemeleri için federal kurumlara verdiği süre gelecek hafta doluyor.

Trump yönetiminin, ABD ile büyük ticaret dengesizlikleri olan ülkelere odaklandığı aktarılıyor.

Söz konusu haberlere göre, 2 Nisan'da açıklanacak tarifelere yönelik yaklaşımını daraltacak Beyaz Saray'ın belirli sanayi sektörlerine yönelik tarifeleri kapsam dışı bırakırken, ABD ile büyük dış ticaret hacmine sahip ülkelere karşılıklı tarifeler uygulaması bekleniyor.

ABD basınında yer alan haberler ve Trump'ın son açıklamaları bu beklentileri destekliyor.

Dost ve düşman, tüm ülkeler tarafından "kazıklandıklarını" öne süren Trump'ın bu kapsamda hangi ülkelere ve ürünlere tarife uygulayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Trump, ticaret politikası için "büyük gün" olarak gördüğü 2 Nisan'ı "Kurtuluş Günü olarak" tanımlıyor.

Sözlükteki en sevdiği kelimenin "tarife" olduğunu her fırsatta vurgulayan Trump'ın 2 Nisan'da karşılıklı tarifeleri açıklaması planlanıyor.

Daha önce otomobil, ilaç ve yarı iletkenler gibi sektörlere de tarife uygulayacağını açıklayan Trump'ın, bu sektörlere özel tarifeleri 2 Nisan'da açıklamasının artık olası görünmediği, ancak planlamaların hala değişkenlik gösterdiği belirtiliyor.

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Bazı haberlerde ise Trump yönetiminin yeni tarife rejimi için iki aşamalı bir stratejiyi değerlendirdiği, bu stratejinin, ticaret partnerlerine yönelik soruşturmalar tamamlanırken, nadiren kullanılan yetkileri devreye sokarak acil durum vergileri getirmeyi içerdiği aktarılıyor.

Trump'ın ekibinin, tarife rejimi için daha sağlam bir yasal zemin oluşturmak ve aynı zamanda vergi indirimleri için kaynak yaratılmasını sağlayacak planları değerlendirdiği kaydediliyor.

Trump, tarifelerde "esnek" olabileceklerinin sinyalini vermişti

Karşılıklı tarifelere ilişkin 21 Mart'ta yaptığı açıklamada esneklik olabileceğine işaret eden Trump, ABD'den ne kadar tarife alınıyorsa o kadar tarife uygulayacaklarını, karşılıklı tariflerin adil olacağını savunmuştu.

Trump, 24 Mart'ta yaptığı açıklamada da karşılıklı tarifelerde birçok ülkeye muafiyet tanıyabileceğini belirtmişti.