Trenin çarptığı minibüsten son anda kurtuldular!

DHA

Kaza, geçen 26 Ocak'ta meydana geldi. Sefa Çalık yönetimindeki 20 AFE 563 plakalı minibüsle seyir halindeyken, yoğun kar yağışı nedeniyle kaydı.

DHA'nın haberine göre, sürüklenen minibüs hemzemin geçitte tren raylarına takılarak, mahsur kaldı. Çalık, çekici çağırdıktan sonra yanındaki 1 arkadaşıyla minibüsün içinde beklemeye başladı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Bu sırada İzmir-Isparta seferini yapan yolcu treni minibüse çarptı. Çarpma anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerden, çarpma anından saniyeler önce treni fark eden sürücü Çalık ve yanındaki arkadaşının minibüsten atlayarak canlarını kurtardığı belirlendi. Trenin çarptıktan son anda metrelerce sürüklediği minibüs hurdaya döndü. Yolcu treni kazadan 1 saat sonra seferine kaldığı yerden devam etti.