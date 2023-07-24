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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Zaha transferinde flaş detay: Cimbom için çılgın teklifi reddetti! - Son dakika transfer haberleri - Galatasaray Haberleri

        SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Wilfried Zaha'da flaş detayı İngilizler duyurdu: Çılgın teklifi reddetti

        Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, uzun yıllar unutulmayacak bir transfer çalımıyla Wilfried Zaha'yı renklerine bağladı. Fenerbahçe'nin ilgilendiği tecrübeli yıldızı İstanbul'a getiren Galatasaray için bir iddia da İngiltere basınından geldi. BBC, Zaha'nın Galatasaray için çılgın teklifi reddettiğini haberleştirdi

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        Giriş: 24.07.2023 - 10:28
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          Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, İstanbul'a geldi.

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          Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Fildişi Sahilli oyuncuyu, sarı-kırmızılı taraftarlar bayraklarla ve meşalelerle karşıladı.

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          Galatasaray atkılarıyla görüntü veren Wilfried Zaha, taraftara üçlü çektirdi.

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          Havalimanında herhangi bir açıklamada bulunmayan Zaha, ailesiyle birlikte kendisine ayrılan özel araçla alandan ayrıldı.

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          Galatasaray'ın bu transferi İngiltere'de de büyük yankı uyandırdı.

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          BBC Sport'un haberine göre Wilfried Zaha, Crystal Palace'ın çılgın teklifini de reddetmiş durumda.

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          BBC Sport'ta yer alan habere göre Crystal Palace, kariyerinin büyük bölümünü kulüpte geçiren Zaha'ya haftalık 200 bin sterlin teklif etti.

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          Bu teklif, Zaha'nın 2022-23 sezonunda kazandığı 130 bin sterlin'in bir buçuk katı durumunda...

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          Habere göre Zaha haftalık 200 bin sterlini reddetti. Haftalık 200 bin sterlin yıllık dilimde ise 12 milyon Euro'ya denk geliyor.

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          Fildişi Sahili'ne gitmeden önce iki kez İngiltere forması giyen Zaha, 12 yaşındayken transfer olduğu Crystal Palace formasıyla 458 maçta 90 gol attı.

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          2013 yılında Manchester United'a transfer olan Zaha, 2015'te Crystal Palace'a geri dönmüştü.

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          Lazio ve Suudi Arabistan'dan teklifler de alan Fildişi Sahilli oyuncu için Fenerbahçe de uzun süredir transfer görüşmeleri yürütüyordu.

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