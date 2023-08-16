Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
Transferde gaza basan Beşiktaş, son olarak Başakşehir forması giyen Deniz Türüç'ü gündemine aldı. Siyah-beyazlı kulüp ile Umut Meraş'ı isteyen Başakşehir arasında takas formülü üzerinden görüşmeler başladı.
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Süper Lig'e Karagümrük galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
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Son olarak Rashica'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, şimdi de Başakşehir'den Deniz Türüç için devreye girdi.
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Başakşehir de Beşiktaş'tan Umut Meraş'ı isterken, transferde takas formülü üzerinden görüşmeler sürüyor.
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Umut Meraş geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla lig ve kupada toplam 18 maça çıkarken, skor veya asist katkısı yapamadı.
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Deniz Türüç ise 2022-23 sezonunda tüm kulvarlarda 49 maça çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans sergiledi.