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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika transfer haberi... Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!

        Transferde gaza basan Beşiktaş, son olarak Başakşehir forması giyen Deniz Türüç'ü gündemine aldı. Siyah-beyazlı kulüp ile Umut Meraş'ı isteyen Başakşehir arasında takas formülü üzerinden görüşmeler başladı.

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 16.08.2023 - 13:16
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          Süper Lig'e Karagümrük galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

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          Son olarak Rashica'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, şimdi de Başakşehir'den Deniz Türüç için devreye girdi.

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          Başakşehir de Beşiktaş'tan Umut Meraş'ı isterken, transferde takas formülü üzerinden görüşmeler sürüyor.

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          Umut Meraş geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla lig ve kupada toplam 18 maça çıkarken, skor veya asist katkısı yapamadı.

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          Deniz Türüç ise 2022-23 sezonunda tüm kulvarlarda 49 maça çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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