Beşiktaş Milot Rashica ile anlaştı!
Beşiktaş, transferde bombayı patlattı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın da listesinde yer alan Milot Rashica ile anlaşmaya vardı. Kosovalı sağ kanat oyuncusunun Beşiktaş'a imza atmak üzere bu gece İstanbul'a geleceği öğrenildi.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor.
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Siyah-beyazlılar, ismi Galatasaray'la da anılan Milot Rashica'yı kadrosuna katıyor.
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Beşiktaş yönetiminin, Kosovalı sağ kanat oyuncusu için Norwich City ile 5 milyon Euro + bonuslar karşılığında anlaşma sağladığı öğrenildi.
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Siyah-beyazlılar Rashica ile de 4 yıllık anlaşmaya varırken, yıldız futbolcunun gece 01.00'de İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
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Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 30 resmi maça çıkarken, 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
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