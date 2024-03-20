Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin 2 tutuklama
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında çıkan olaylarla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 12 kişiden, sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ve korner direğiyle sarı laciverti oyunculara doğru koşan Engin Taşkın, tutuklandı. Adliyeye getirilen diğer şüphelilerin savcılık işlemleri sürüyor.
Giriş: 20.03.2024 - 10:20 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:27
Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin soruşturma sürüyor.
2 TUTUKLAMA
Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 12 kişiden, sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ve korner direğiyle sarı laciverti oyunculara doğru koşan Engin Taşkın, tutuklandı.
Adliyeye getirilen diğer şüphelilerin savcılık işlemleri sürüyor.
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