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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin 2 tutuklama

        Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin 2 tutuklama

        Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında çıkan olaylarla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 12 kişiden, sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ve korner direğiyle sarı laciverti oyunculara doğru koşan Engin Taşkın, tutuklandı. Adliyeye getirilen diğer şüphelilerin savcılık işlemleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 10:20 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:27
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        Olaylı maç soruşturmasında 2 tutuklama
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        Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin soruşturma sürüyor.

        2 TUTUKLAMA

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 12 kişiden, sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ve korner direğiyle sarı laciverti oyunculara doğru koşan Engin Taşkın, tutuklandı.

        Adliyeye getirilen diğer şüphelilerin savcılık işlemleri sürüyor.

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        #son dakika
        #trabzonspor
        #fenerbahçe
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