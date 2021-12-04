Trabzon'da Cornelius şoku... Adana Demirspor'lu karşılaşan Trabzonspor'da Andreas Cornelius, sakatlık yaşadı. Danimarkalı golcü, Demirspor'dan Samet ile kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncu da bir süre yerde kaldı. Samet Akaydın bandajla maça devam ederken Cornelius sahadan sedyeyle çıkartıldı.

Cornelius'un yerine 13. dakikada Koita oyuna dahil oldu.