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Tosuncuk ve ağabeyi 'Bank' kelimesini izinsiz kullandıkları gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezası

Çiftlik Bank olayında sıcak bir gelişme yaşandı. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın, gerekli izinleri almadan "bank" ismini kullanmaları ile ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, Aydın kardeşlerin 2 yıl 6'şar ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi

Giriş: 13.04.2023 - 12:40 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Çiftlik Bank olayında Tosuncuk ve kardeşinin yargılandığı
Tosuncuk ve kardeşinin yargılandığı "bank" davasında karar açıklandı!
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DHA

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın, Çiftlik bank uygulamasında, gerekli izinleri almadan 'bank' ismini kullandıkları iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 6'şar ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

DHA'nın haberine göre Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Mehmet Aydın ve Fatih Aydın katılmadı. Bir önceki celse esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı her iki sanık hakkında da 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemişti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın '5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca sanıklar hakkında 10 bin lira adli para cezası uygulandı. Uygulanan adli para cezası da 15 ay taksite bölündü.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede sanıkların, şirketlerinin reklam ve ürünlerinde ilgili kurumlardan izin almadan 'Bank' ifadesini kullandıkları gerekçesiyle, '5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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