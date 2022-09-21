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TOKİ'den yeni indirim kampanyası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ'den konut veya işyeri alıp borcunu hemen kapatarak tapu almak isteyenler için yeni bir indirim kampanyası düzenleneceğini açıkladı. Kampanyanın detayları yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak

21.09.2022 - 12:04 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: TOKİ'den yeni indirim kampanyası
TOKİ'den yeni indirim kampanyası
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HABERTURK.COM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ'den ev alanlar ve borcu devam edenler için yeni bir müjdeleri olduğunu açıkladı.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için İNDİRİM KAMPANYAMIZ hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız yarın açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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