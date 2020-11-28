Bakanlardan peş peşe mesajlar

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ve Adalet Bakanı Gül, TÜSİAD’ın ardından bugün TOBB yönetimiyle bir araya geldi. Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal katıldı.

1.5 DAKİKA KONUŞMA

Toplantıya, TOBB’un 60 dolayında sektör meclis başkanı da video konferans yöntemiyle katıldı. Başkanlar, her biri 1.5 dakika konuştu. Sektörlerinin sorunları hakkında bilgi verdi. Taleplerini dile getirdi. Çözüm önerisi sundu.

BAKANLARIN MESAJLARI

Bakanlar, ilgili oldukları alanların ve sektörlerin taleplerine ilişkin not aldı. Kısa değerlendirmelerde bulundu. Bakanların mesajları şöyle:

-Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Yatırımlarda izin süreçlerini kolaylaştıracağız. Girişimcilerimizin, müteşebbislerin önünü açacağız.

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Reform çalışmalarına işaret ederek, “Reformları sürdüreceğiz” mesajı verdi.

-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: İstihdamı korumaya yönelik önlemlerin devam edeceğini belirterek, “İstihdamı, işçi ve işvereni koruyacağız” mesajını iletti.

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Başta enerji ve madencilik olmak üzere değişik sektörlerin yatırım aşamasında yaşadığı orman ve diğer alanlarla ilgili izin süreçlerindeki sıkıntılara işaret ederek, izinlerin 60 gün içinde sonuçlandırılacağını söyledi. Pakdemirli, bu konuda sorun yaşayanların özel kalemi ile iletişime geçebileceğini kaydetti.

HİZMET SEKTÖRÜ ZORDA

Toplantıda, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde yalnızca “al-götür” ya da paket servis çalışan lokanta, restoran ve cafelerin durumu da gündeme geldi. Hizmet sektörü temsilcileri, zor durumda olduklarını belirterek, 2.5 milyar TL kayıpları olduğunu kaydetti. Sektörün desteğe ihtiyacı olduğu kayda geçirildi.