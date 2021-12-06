Son dakika: TL, reel olarak tarihin en düşük seviyesinde

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TCMB, kasım ayı reel efektif döviz kuru (REK) verilerini açıkladı. Ekim ayında TÜFE bazlı 60.11 olan veri, kasım ayında 54.33'e geriledi. Böylelikle verinin tutulduğu 1994 yılından bu yana en düşük seviye kaydedildi.

REK, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk lirasının ağırlıklı ortalama değerini ölçülüyor.

Reel efektif kurun azalması TL'nin değer kaybına işaret etmesinin yanı sıra Türk mallarının yabancı menşeli mallar cinsinden ederinin de düştüğüne işaret ediyor.

Türk Lirası'nın reel değeri 5 Nisan kararlarının alınarak TL'nin yüzde 38 devalüe edildiği 1994 ekonomik krizinin yanı sıra takip eden 1998 Asya krizi ve iç piyasayı sarsan 2000 ve 2001'deki iç krizler de dahil olmak üzere 60 altına inmemişti.

2018 yılındaki Rahip Brunson krizinin ardından yaşanan kur şoku sonrası ölçülen REK değeri ise 62.46 olmuştu.

Kasım ayında dolar/TL yüzde 40 üzerinde bir artış kaydederek 9.60'dan 14 bandına gelmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yıllık tüketici enflasyonu yüzde 21,31; üretici enflasyonu ise yüzde 54,62 olarak açıklanmıştı.

ÜFE bazlı REK ise 75 değeri etrafındaki yatay hareketini sürdürüyor.