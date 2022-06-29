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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, devam eden asgari ücret görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Akkol, dengeli bir asgari ücret tespiti konusunda TİSK'in elini taşın altına koyacağını belirterek, "14 milyon çalışanı ve büyük-küçük ayrımı yapmadan bütün işletmeleri koruyan, dengeli bir süreç olacağını, dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum. İşveren maliyetlerinin ilave teşviklerle dengelenerek istihdamı koruyacak ve artıracak adımlar atılmasının kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna krizi gibi küresel sorunlar ve yüksek belirsizlik ortamının birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ettiğini söyledi.

Asgari ücretin yılın tamamı için belirlendiğini anımsatan Akkol, şöyle konuştu:

Malumunuz, 2022 yılı asgari ücret rakamını belirlemek için yıl sonunda yaptığımız görüşmeler işçi, işveren ve kamunun üçlü mutabakatı ile sonuçlandı. Aynı zamanda, bu yıl uzun süredir dile getirdiğimiz, ücretler üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi konusunda da tarihi öneme sahip bir değişikliğe imza atıldı. Asgari ücret tutarı gelir ve damga vergisinden muaf tutuldu. Süreç, tüm çalışanların ücretlerinde asgari ücret tutarına kadar olan kısım için vergi muafiyeti sağlanarak stratejik öneme sahip bir kararla sonuçlandı.

Ekonomide küresel olarak içinden geçtiğimiz bu dönemde Hükümetimiz tarafından istihdamın korunması ve artırılması için verilecek destekler oldukça önemlidir. Yapılacak çalışmaların tüm iş yerlerini kapsayacak şekilde hayata geçirilmesinin kritik olduğunu düşünüyoruz. Bu yaklaşımla, küçük-büyük demeden tüm işletmelerimizin karşılaştığı risklerin, bilhassa ürettikleri faydalar ile birlikte değerlendirilmesini önemle talep ediyoruz. İşveren maliyetlerinin ilave teşviklerle dengelenerek istihdamı koruyacak ve artıracak adımlar atılmasının kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz.