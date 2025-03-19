TikTok ve YouTube çöktü mü sorusu 20 Mart Perşembe günü sabah saatlerinde video paylaşım ve sosyal medya platformlarına erişim sorunu yaşayan kullanıcılar tarafından yanıt aramaya başladı. Uygulamalara erişim sağlamaya çalışan kişiler giriş ve yüklenme hatasıyla karşı karşıya kaldı. Sosyal medya platformlarına giriş yapabilenler ise akış yenilenmeme hataları yaşadı. Peki, 20 Mart TikTok ve YouTube çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var, erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte, TikTok ve YouTube erişim sorunu ile ilgili tüm gelişmeler.