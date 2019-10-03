Piyasaları allak bullak eden ABD - Çin ticaret savaşının ardından ABD - Avrupa Birliği arasında da ticaret savaşları başladı. Trump yönetimi, 7.5 milyar dolar değerindeki AB ürününe 18 ekim itibarıyla yüzde 10 ile 25 arasında değişen oranlarda ek gümrük vergisi uygulayacak.

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) tarafından, 28 AB ülkesinin, Boeing ile rekabette Airbus'a sağlanan teşvikler nedeniyle ABD'nin misilleme olarak 7.5 milyar dolarlık ithalat vergisi koymasına yeşil ışık yakan kararı sonrası Trump yönetimi ilk adımı attı.

Başkan Trump'ın 15 yıl süren mücadele sonrası DTÖ kararını "büyük bir zafer" nitelemesi sonrasında Fransız üretici yüzde 10 ek vergiye tabi olacak ancak liste bununla sınırlı değil.

Almanya, İrlanda, İspanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerden gelen viski, şarap, kahve, tereyağı, zeytinyağı, peynir, yoğurt, et vb. gıda ve tarım ürünlerine de yüzde 25 vergi geldi.

Bunun yanı sıra Birleşik Krallık'tan ithal edilen kazak, battaniye, anorak, takım elbise, gece kıyafetleri vb. bazı tekstil ürünleri de yüzde 25 vergiye tabi olacak.

Her ne kadar DTÖ'nün hukuki kararı gereği olsa da küresel resesyon endişesiyle diken üzerinde olan piyasalar, ticaret savaşının AB'ye sıçramasıyla güne negatif başladı. Asya ve ABD piyasaları azalan risk iştahına paralel olarak düştü.

3 SENARYO VAR

Almanya şansölyesi Angela Merkel, DTÖ'da bir davayı kaybettiklerini belirterek, durumun keyfiyetten kaynaklanmadığını, uluslararası hukukun Airbus üzerindeki kararının bağlayıcı olduğunu belirterek "Amerikalıların nasıl davranacağını bakacağız." dedi. Söz konusu 7.5 milyar dolarlık ürün ABD'den AB'den 688 milyar dolarlık ithalatının çok az bir kısmını oluşturuyor ancak Trump'ın vergileri genişletip genişletmeyeceği merak konusu.

Zira Başkan Donald Trump daha önce, özellikle AB otomotiv endüstrisini hedef almış ve "Mercedes'i New York sokaklarından sileceğim" diyerek tehdit etmişti.

Beyaz Saray'ın ekonomi yetkililerinden Rod Hunter ise 3 senaryonun ihtimale dahilinde olduğunu kaydetti. Hunter'a göre AB, Airbus teşviklerine son verebilir, ek vergilere katlanmayı seçebilir veya Trump yönetimiyle anlaşma yoluna gidebilir.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer açıklamasında, "AB ile Amerikalı çalışanların faydalanacağı şekilde bir çözüm sağlamak için masaya oturmayı bekliyoruz." şeklinde konuştu.

AB Ticaret Temsilcisi Cecilia Malmstrom ise ek tarifeler açıklanmadan önce bir ticaret savaşı için "Sadece işletmelere ve Atlantik'in her iki tarafındaki vatandaşlara zarar verir." derken hassas bir dönemden geçen ve pek çok hava yolu şirketinin zarar ederek kapandığı dönemde küresel ticareti olumsuz etkileyeceğini savunmuştu.

Malmstrom, "ABD, DTÖ onaylı tedbirleri koyarsa AB'ye aynısı yapmaktan başka bir seçenek bırakmaz." şeklinde konuşmuştu.

Çarşamba günü Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşen İtalyan mevkidaşı Di Maio ise, İtalyan şarap ve peynirlerinin ek vergilere tabi olma durumu için "işletmelere sahip çıkma" çağrısı yapmıştı.