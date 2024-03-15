Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: THY’den 5 ülkeye seyahat edecek yolcular için uyarı

        THY’den 5 ülkeye seyahat edecek yolcular için uyarı

        THY; Venezuela, Meksika, Kolombiya, Küba ve Brezilya'ya seyahat edecek yolcular için uyarı yayınladı. Yapılan açıklamada ülke ülke hangi şartların arandığı, sorun yaşanmaması için neler yapılması gerektiği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 08:13 Güncelleme: 15.03.2024 - 08:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        THY'den 5 ülkeye seyahat edecek yolcular için uyarı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Hava Yolları (THY) Venezuela, Meksika, Kolombiya, Küba ve Brezilya’ya seyahat edecek yolcuların genel şartlara uysa dahi, ülke otoritelerince belirlenen ek kontrol şartlarına uymayan yolcuların ülkelere girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

        Son günlerde başta Meksika olmak üzere bir çok ülkeye Türk yolcuların kabul edilmediği gündeme gelmişti. Konuyla ilgili olarak THY, Venezuela, Meksika, Kolombiya, Küba, Brezilya varışlı uçuşlarda yolcu kabulü için pasaport ve vize zorunluluğunun dışında bazı ek kontrollerin uygulanmakta olduğunu açıkladı.

        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi

        Belirlenen ek kontroller sonucunda yolcular için ülkeye giriş reddi verileceği için uçuşa kabul sırasında benzer kontrollerin yapılacağını duyurdu. Havayolu şirketi ülkelere giriş şartlarından herhangi birinin karşılanmaması durumunda, yolcuların ilgili uçuşa kabul noktasında problem yaşayabileceklerini de açıkladı.

        VENEZUELA İÇİN NOTER ONAYLI RESMİ DAVET YAZISI

        Konuyla ilgili olarak THY internet sitesinden ülke ülke giriş şartlarının yer aldığı bir bilgilendirmede bulundu. Yapılan bilgilendirmede, “Venezuela Karakas Simon Bolivar Havalimanı varışlı uçuşlar için dikkat edilmesi gereken kurallar, Yolcularımız Karakas Simon Bolivar Havalimanı’nı aktarma noktası veya Venezuela’ya giriş amacıyla kullanabilirler. Aktarma noktasında, Karakas Simon Bolivar Havalimanı’nda ülkeye giriş yapmadan aktarma uygulaması mevcut değildir. Ülkeye giriş için gerekli genel şartlar ise, Vize (Seyahat amacına uygun), Otel rezervasyonu (Ödemesi yapılmış ve seyahat sürecini kapsayan, dönüş bileti ve noter onaylı resmi davet yazısı gerekmektedir" denildi.

        MEKSİKA, BAGAJI OLMAYAN YOLCUYU KABUL ETMEYECEK

        "Meksika uçuşlarına Türkler alınmıyor" iddiası
        Haberi Görüntüle

        Yapılan bilgilendirmede Meksika’da ise, yabancı otoritelerce alınan karar doğrultusunda, ülkeye giriş için Meksika Elektronik onay belgesi (aynı belgenin tekrar kullanılmamak şartıyla), otel rezervasyonu ( ödemesi yapılmış ve seyahat sürecini kapsayan), dönüş bileti zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca, uzun süreli konaklaması olup bagajı olmayan yolcular, ilk kez yurt dışına seyahat eden yolcular, beyan ettiği seyahat amacına uygun belgeleri bulunmayan yolcuların ülkeye giriş talepleri kabul edilmeyecek.

        REKLAM
        Hangi uçuş noktalarına denetim geldi?
        Hangi uçuş noktalarına denetim geldi?

        KOLOMBİYA’YA GİRİŞ İÇİN ŞARTLAR

        Türkiye üzerinden Kolombiya’ya gitmek isteyen yolcular ise ülkeye giriş şartları arasında otel rezervasyonu, gidiş ve dönüş yolculukları için aynı PNR’da yer alan dönüş bileti (Bilet tarihinin vize gerektiren ülkeler için vize gereklilik süresinin içinde olması koşuluyla) ve transit uçuş olması halinde transit süresinin 24 saatten az olması bulunuyor. Ülkeye girişi daha önce reddedilmiş olan, uzun süreli konaklaması olup bagajı olmayan, beyan ettiği seyahat amacına uygun belgeleri bulunmayan yolcuların ise ülkeye girişlerine izin verilmeyecek.

        POLİS MÜLAKATINDA UYGUN CEVAP VEREMEYEN ÜLKEYE GİREMEYECEK

        Bilgilendirmede, Panama ile ilgili olarak, THY uçağıyla Panama’ya gidecek yolcular ise, son varış noktası olan Panama üzerinden aktarma yapacak yolcular için geçerli vizeye sahip olması (vize gerektiren ülkeler için ), gidiş dönüş yolculuklar için dönüş bileti, otel rezervasyonu ve transit uçuşlar için aktarma süresinin 12 saati aşmaması şartlarını yerine getirmek zorunda. Ayrıca, uzun süreli konaklaması olup bagajı olmayan, beyan ettiği seyahat amacına uygun belgeleri bulunmayan ve Panama varışında gümrük polisi mülakatında uygun cevapları veremeyen yolcular ülkeye kabul edilmeyecek denildi.

        İLK KEZ YURT DIŞINA ÇIKAN KÜBA’YA KABUL EDİLMEYECEK

        Yapılan bilgilendirmede, Küba’ya seyahat edecek yolcuların, gidiş-dönüş ve transit yolculuklar için dönüş bileti, otel rezervasyonu şartı bulunuyor. Ayrıca Küba’ya gitmek isteyen yolcuların uzun süreli konaklaması olup, bagajı olmaması, beyan ettiği seyahat amacına uygun belgeleri bulunmaması, ilk kez yurt dışına çıkması ve kalış süresince yeterli olacak nakit veya geçerli kartı olmaması durumunda Küba’ya girişlerine izin verilmeyeceği belirtildi.

        BREZİLYA’YA ŞARTLARA UYMAYAN YOLCULAR KABUL EDİLMEYECEK

        Brezilya’ya seyahat edecek yolcular için ise gidiş-dönüş ve transit yolcular için dönüş bileti, otel rezervasyonu, transit uçuşlar aktarma süresinin 24 saati aşmaması şartı aranacak. Ayrıca ülkeye uzun süresi konaklaması olup bagajı olmayan, beyan ettiği seyahat amacına uygun belgeleri bulunmayan, ilk kez yurt dışına seyahat eden ve kalış süresince yeterli olacak nakit veya geçerli kredi kartı olmayan yolcuların ülkeye girişlerine izin verilmeyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O fotoğrafları çeken konuştu! "Kanıma dokundu!"
        O fotoğrafları çeken konuştu! "Kanıma dokundu!"
        Dikkat! Sağanak alarmı
        Dikkat! Sağanak alarmı
        En güçlü roketle iletişim kesildi!
        En güçlü roketle iletişim kesildi!
        AYM’den izin parası kararı
        AYM’den izin parası kararı
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        "Turu tecrübe getirdi"
        "Turu tecrübe getirdi"
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri
        UEFA'dan Türkiye'ye müjde geldi!
        UEFA'dan Türkiye'ye müjde geldi!
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Millilerin forması sızdı!
        Millilerin forması sızdı!
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        CHP Genel Başkanı Özel: Bu bir kaset kumpasıydı
        CHP Genel Başkanı Özel: Bu bir kaset kumpasıydı
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Çeyrek zafer!
        Çeyrek zafer!
        Habertürk Anasayfa