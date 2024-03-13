Bazı Türk vatandaşlarının Meksika uçuşlarına alınmamasının nedeni belli oldu

Bazı Türk vatandaşlarının Meksika uçuşlarına alınmamasının nedeni belli oldu

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Bir süredir sosyal medyada İstanbul'dan Meksika'ya gitmek isteyen Türk vatandaşlarının İstanbul Havalimanı'nda check-in sırasında tüm evrakları hazır olmasına rağmen uçuşa kabul edilmediği iddialar yer alıyor.

Edinilen bilgiye göre, havayolu şirketleri sefer gerçekleştirdiği Güney Amerika ülkelerindeki düzensiz göç faaliyetlerinde artış sebebiyle daha kapsamlı ve detaylı doküman kontrol hizmeti alabilmek adına Gözen Güvenlik Şirketi ile bir anlaşma yaptı.

Turizm, iş, eğitim, gazetecilik veya transit geçiş gibi nedenlerle Meksika'ya seyahat edecek Türk vatandaşları, 30 gün süreyle geçerli tek girişli e-vizelerini internet üzerinden alabiliyor. Ancak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tüm evrakları hazır kişilerin İstanbul Havalimanı'nda uçuşa kabul edilmediği öne sürülmüştü.

THY Meksika Uçuşlarına Türkleri Almıyor mu?



Bir süredir sosyal medyada bazı yolcuların başına gelen olaylar paylaşılıyor. Meksika’ya gidecek Türk yolcular İstanbul Havalimanı’nda check-in sırasında tüm evrakları hazır olmasına rağmen uçuşa kabul edilmiyor. THY neden yolcuları… pic.twitter.com/VA2XZHyOD8 — HavaSosyalMedya® (@HavaSosyalMedya) March 10, 2024

GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİ DÜZENSİZ GÖÇÜN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN TEDBİR ALDI

Türk yolcuların kabul edilmediği iddiaları, son dönemde ABD'den Meksika'ya gitmek isteyen göçmen sayısındaki artışı ve Türkiye'den Meksika'ya göç eden kişi sayısını da akıllara getirmişti. Güney Amerika ülkelerinin düzensiz göç faaliyetlerinde artış nedeniyle ilgili ülkeye giriş şartlarında bir dizi önleyici faaliyeti havayolu şirketleriyle paylaştığı öğrenildi.

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SINIRDA KABUL EDİLMEME RİSKİ YÜKSEK OLANLAR TESPİT EDİLİYOR

Bu çerçevede Karakas, Meksika, Bogota, Havana, Sao Paulo, Cancun, Panama uçuşlarında, ilgili sınır otoritesi tarafından kabul edilmeme riski yüksek olan yolcuların uçuşa uygunluğunun tespiti için seyahat dokümanları kontrol edilecek. Kontroller, yolcunun seyahate ilk çıkış noktalarında ve İstanbul Havalimanı’nda, ülke kurallarının bulunduğu TIMATIC bilgi sistemi kullanılarak gerçekleşecek.

Edinilen bilgiye göre THY de bu maksatla daha kapsamlı ve detaylı doküman kontrol hizmeti alabilmek adına 1 Mart 2024 itibarıyla Gözen Güvenlik Şirketi ile anlaşma yaptı.

THY ayrıca Gözen Güvenlik Şirketi'nden Amerika, Kanada, İngiltere ve İsrail seferlerinde de doküman kontrolü hizmeti alıyor.

ABD-MEKSİKA SINIRINDAN KAÇAK GEÇİŞLER ARTIYOR

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, 2023 yılında Meksika'dan ABD'ye 2 milyonu aşkın düzensiz göçmen gitti. ABD-Meksika sınırından yasal veya yasa dışı geçiş girişiminde bulunan göçmenlerin çoğunluğunu Latin Amerika ülkeleri vatandaşları oluştururken, ABD'ye geçen Türk vatandaşlarının sayısının da arttığı kaydediliyor.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Teşkilatı'nın (CBP) yayımladığı verilere göre, ABD'ye geçen Türk vatandaşlarının sayısı 2021 yılında 4 bin 989 iken, 2022 yılında bu sayı 19 bin 470'e yükseldi. 2023 yılında ise 18 bin 986 kişi ABD'ye geçti. 2024 başında bu yana ise 6 bin aşkın Türk vatandaşı sınırı geçtiği belirtildi.

*Haberin görselleri ShutterStock tarafından servis edilmiştir.