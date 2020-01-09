TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

" Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli 'Takım Harcama Limitine' ilişkin kararına itirazı incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devam etmesine, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli 'Takım Harcama Limitine' ilişkin kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 09.01.2020 Perşembe günü saat 16:00'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Alper Pirşen, Av.Yiğit Cem Coşkun ve Kulüp Görevlisi (CFO) Serdar Yıldız'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devam etmesine, oybirliği ile karar verilmiştir."

TFF'nin 31 Aralık 2019'da yaptığı açıklamaya göre Fenerbahçe'nin harcama limiti 224.731.066-TL, Beşiktaş'ın ise 275.335.170-TL idi.

Kulüp Adı Takım Harcama Limiti 1.GALATASARAY A.Ş. 451.659.184-TL 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 179.821.014-TL 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 275.335.170-TL 4.TRABZONSPOR A.Ş. 126.552.658-TL 5.BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR 97.575.509-TL 6.FENERBAHÇE A.Ş. 224.731.066-TL 7.ANTALYASPOR A.Ş. 59.355.091-TL 8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 83.192.355-TL 9.AYTEMİZ ALANYASPOR 100.032.618-TL 10.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 69.092.764-TL 11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 121.001.299-TL 12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 82.439.445-TL 13.MKE ANKARAGÜCÜ 83.167.107-TL 14.KASIMPAŞA A.Ş. 90.647.027-TL 15.GÖZTEPE A.Ş. 88.726.737-TL 16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 96.545.656-TL 17.GENÇLERBİRLİĞİ 84.125.951-TL 18.YUKATEL DENİZLİSPOR 78.184.551-TL

Not: Sıralama, 2018-2019 Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.