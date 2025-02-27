Terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir aşama olarak görülen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın "Silah bırakın" çağrısının DEM Parti heyetinin bugünkü İmralı ziyaretinin ardından açıklanması bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, video mesajın mevzuata uygun olmadığını söyleyerek yazılı yapılacağını belirtti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da "Öcalan çok önemli şeyler söyleyecek. Devletin ezberlerini bozacak" dedi.

DEM Parti heyeti bugün İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek. Görüşmenin ardından DEM Parti heyetinin İstanbul'da Öcalan'ın mesajlarını açıklaması bekleniyor.

REKLAM advertisement1

REKLAM

DEM HEYETİ İMRALI'YA GİTTİ

Adalet Bakanlığı, DEM Parti heyetinin 3'üncü kez İmralı'yı ziyaret etmesine onay verdi. İmralı heyeti, bugün PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek.

Adalet Bakanlığı tarafından DEM Parti heyetinin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile 3'üncü kez görüşmesi onaylandı.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, heyete onay çıktığı belirtilerek, "Heyetimize onay çıktığı bilgisi doğru. Heyet ve Ahmet Türk 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirmek için İmralı'ya gidecektir" denildi.

Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti heyeti, Öcalan ile 3’üncü görüşmeyi gerçekleştirmek üzere İmralı Adası'na gitti.

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA: YAZILI OLACAK

Adalet Bakanı Yılmaz, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın görüntülü video vasıtasıyla açıklama yapmasına ilişkin "Hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesiyle ilgili mevzuatımız buna uygun değil" dedi.

REKLAM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Merkezi'nde DEM Parti heyetinin İmralı süreciyle ilgili açıklama yaptı. Tunç, heyetin, daha önce iki kez İmralı'ya gittiğini hatırlatarak, heyetin üçüncü görüşmesiyle ilgili, "Heyetteki DEM Partililer, yarın bir görüşme gerçekleştirecekler. Tabii o görüşmeden sonra açıklamanın yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir gelişme olabilir" dedi.

"MEVZUATA UYGUN DEĞİL"

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın video vasıtasıyla açıklama yapmasının mevzuata uygun olmadığını söyleyen Yılmaz, "Hükümlülerin cezaevlerinde nasıl görüşecekleri, avukatlarıyla nasıl görüşecekleri, yakınlarıyla nasıl görüşecekleri mevzuatımız da belli. Dolayısıyla hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesiyle ilgili mevzuatımız buna uygun değil. Bu çerçevede tabii Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasında başlatmış olduğu önemli bir çalışma var. Terörsüz Türkiye hedefi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrıya yönelik, Sayın Bahçeli'nin bu konuşmasından sonraki iradesi ortada ve başlayan bir çalışma var. Tüm hedef burada terörsüz bir Türkiye, terörün tamamen sonlandırılması. 40 yıldan bu yana bu ülkeye çok büyük zarar veren terör örgütünün kendini feshetmesi, tüm hedef bu. Türkiye Yüzyılı'na girerken huzurlu bir geleceğe Türkiye'nin adım atması noktasında büyük bir çaba söz konusu. Bu çabanın tabii terörün sonlandırılmasıyla gerçekleşmesi çok önemli ülkemiz açısından" diye konuştu.

REKLAM "ÖNEMLİ BİR AŞAMAYA GEÇİLMİŞ OLACAK" Türkiye'nin gelişmesindeki en büyük engelin terör olduğunu söyleyen Yılmaz, "Ülkemizin gelişmesinin, kalkınmasının önünde en büyük engel terör örgütüydü, terördü. Terörün her türlüsüyle mücadele eden bir ülke konumundayız. Türkiye Yüzyılı'na başlarken önümüzdeki bu engeli kaldırma iradesi var. Bu konudaki çabalara değer veriyoruz. Bu konuda özellikle terör örgütünün feshine yönelik bir açıklama yapılacaksa elbette ki bunun muhatabı terör örgütü elebaşı bu açıklamayı terör örgütüne yönelik yapacak ve terör örgütü de silah bıraktığı takdirde, bu açıklamayı dikkate aldığı takdirde, ülkemizin terörsüz bir Türkiye'ye adım atması noktasında önemli bir aşamaya geçilmiş olacak" dedi. Mevzuatın değişip değişmeyeceğine ilişkin ise Tunç, "DEM Partililerin görüşmeleri bir gerçekleşsin sonraki süreçte gerekli açıklamaları yaparız. Ama şu anda öyle bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı. BAKIRHAN: ÇAĞRI SONRASI DEMOKRATİK ADIMLAR ATILMAZSA... DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, "Toplumsal barış ve özgürlük buluşmaları" toplantısında din adamları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. İmralı Cezaevinde bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, yapacağı çağrı ile sorunu çözecek bir perspektif ortaya koyacağını savunan Bakırhan, şunları kaydetti: "Umarım iktidar da üzerine düşeni yapıp demokratik adımları atar. Heyetimiz iki defa Öcalan'la görüştü. Muhtemelen birkaç gün içerisinde tekrar bir heyetimiz gidecek. Orada Türkiye'nin demokratikleşmesi, Kürt sorununun demokratik yollarla çözümü için bir çağrı yapılacak. Öcalan çok önemli şeyler söyleyecek. Devletin ezberlerini bozacak. Devletin ne kadar samimi olup olmadığını test edecek bir çerçeve ortaya koyacak. O zaman neyin iyi, neyin kötü, neyin ak, neyin kara olduğunu hep birlikte göreceğiz. Biz bir şey kaybetmeyeceğiz. Eğer bu çağrı sonrası birileri demokratik adımlar atmazsa onların maskelerini düşürmüş olacağız. Onları daha rahat teşhir edeceğiz." BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISININ ARDINDAN MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te partisinin TBMM grup toplantısındaki "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" açıklamasının ardından "terörsüz Türkiye" hedefi konulmuştu. Bu doğrultuda DEM Parti heyetine İmralı görüşmeleri için Adalet Bakanlığınca izin verilirken heyet iki kez gittiği İmralı'nın yanı sıra siyasi partileri ziyaret etmişti.